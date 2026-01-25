Crearían una Escuela Municipal de Artes y Oficios

Villa de Pozos avanza en el diseño de una Escuela Municipal de Artes y Oficios, un proyecto que busca ampliar las opciones de capacitación para jóvenes y adultos del municipio, con una oferta enfocada en actividades productivas y de autoempleo.

De acuerdo con información del Instituto Municipal de la Juventud, el nuevo espacio se instalaría en oficinas ubicadas en Plaza Las Águilas, que actualmente son adecuadas para albergar los talleres. La intención es acercar alternativas de formación a la población local y atender la demanda existente de cursos prácticos.

En una primera etapa, la escuela contempla talleres de barbería, uñas y pestañas, clases de cumbia, iniciación al tatuaje y carpintería. Cada curso tendrá un cupo limitado de hasta 12 personas, aunque en el caso de barbería se prevé habilitar turnos matutino y vespertino entre semana, debido al interés registrado.

El proyecto también considera un esquema de becas dirigido principalmente a jóvenes, sin restringir la participación de personas mayores de 30 años que busquen continuar su formación o adquirir nuevas habilidades.

Además de los talleres, la escuela contará con el acompañamiento del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), que ofrecerá certificaciones de primaria y secundaria, con la posibilidad de incorporar el nivel medio superior. A ello se suma el respaldo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí (ICAT), que se encargará de certificar a los instructores.

La creación de la Escuela Municipal de Artes y Oficios forma parte de las acciones que el municipio analiza para fortalecer la capacitación laboral y ampliar las oportunidades de desarrollo económico en Villa de Pozos.