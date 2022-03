Crece descontento en San Marcos Carmona

Ejidatarios de San Marcos Carmona bloquearon por segundo día consecutivo los accesos y salidas del fraccionamiento Fuerte Ventura, aunque en esta ocasión no realizaron un cierre total, reclaman que la empresa desarrolladora no sacó la maquinaria de construcción con la cual comenzaron la construcción de un puente para atravesar el río Calabacillas.

En tanto, algunos habitantes también comienzan a mostrar su descontento con la inmobiliaria.

Los manifestantes exigen la intervención del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, ya que la Comisión Estatal del Agua (CEA) les informó el martes pasado durante una reunión, que la constructora cuenta con un permiso para la construcción del puente, algo que en un principio les había sido negado por el alcalde Hilario Leal Quistián.

Asimismo, aseguran que las aguas residuales del fraccionamiento continúan siendo vertidas al río Calabacillas, sin que antes hayan sido sometidas a un tratamiento, por ello están generando contaminación de las norias que vecinos de la comunidad de San Marcos Carmona usan para su consumo humano.

Explicaron además que, durante la temporada de lluvias, cuando crece el afluente del río y las personas acuden a bañarse, han detectado salpullidos, irritaciones en la piel e infecciones en los ojos y enfermedades gastrointestinales.

Por su parte, habitantes del fraccionamiento Fuerte Ventura se quejaron de los desarrolladores en un chat vecinal de WhatsApp, expresando su descontento por la falta de cumplimento a los acuerdos con la comunidad y con los compradores de las casas

y departamentos.

"Esto va a seguir, hay que ser realistas. No dejarán de construir solo porque los comuneros no quieren que construyan, ustedes van a creer que dejarán ir esos terrenos para no vender las casas. Les vale la ecología les vale vender sin drenaje", señala uno de los vecinos.

Otro solicita unirse a los comuneros en la búsqueda de obtener un beneficio: "yo veo una oportunidad en unirnos a la gente de San Marcos para también obtener nuestro beneficio como colonos, mientras más ruido hagamos de este tema, más afectada se verá la inmobiliaria y más oportunidades de negociación tendremos".