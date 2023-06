Crece el IMSS, pero sólo en derechohabientes

En la última década, las afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) crecieron de 27.59 a 74.04 por ciento de la población general en tres de los municipios con mayor crecimiento económico de San Luis Potosí.

En contraste, no creció así la infraestructura hospitalaria, pues sólo se construyó una Unidad de Medicina Familiar en las tres municipalidades.

La solicitud de información con folio 330018023012959 obtenida por Editora Mival reveló que, en 2012 se registraron 653 mil 761 afiliaciones de derechohabientes, 314 mil 869 hombres y 338 mil 892 mujeres en el municipio de San Luis Potosí.

En tanto, hubo 54 mil 332 incorporaciones, 26 mil 676 hombres y 27 mil 656 mujeres en Soledad de Graciano Sánchez. A su vez, 22 mil 983 adhesiones, 11 mil 868 hombres y 11 mil 115 mujeres, en Villa de Reyes.

Desde ese año y hasta 2022, la entidad potosina presentó un impulso económico en tales ciudades, lo que se tradujo en más empleo y afiliaciones de trabajadores al IMSS.

Así, en la capital potosina llegó a 834 mil 170, 394 mil 993 hombres y 439 mil 177 mujeres. Es decir, 180 mil 409 espacios más en los últimos 10 años, equivalente a un aumento de 27.59 por ciento, precisó la información radicada en la solicitud con folio 330018023010707.

En territorio soledense llegaron a 89 mil 038 incorporaciones, 43 mil 067 hombres y 45 mil 971 mujeres. Es decir, 34 mil 706 espacios más, equivalente a un alza de 64.87 por ciento.

Y en Villa de Reyes, municipio favorecido con el fortalecimiento del clúster automotriz, alcanzó la cifra de 40 mil 001 adiciones, 19 mil 918 hombres y 20 mil 083 mujeres. Es decir, 17 mil 018 lugares más para obtener un crecimiento de 74.04 por ciento.

Origen de la saturación

Aunque se solicitó al IMSS la cantidad de infraestructura hospitalaria con corte al 2010, respondió que no tenía registro a esa fecha, sino a partir de 2012. Por lo cual, se le requirió de nueva cuenta la información.

De tal manera, dio a conocer que hasta ese año existían en la capital 34 Unidades de Medicina Familiar (UMF), 2 Hospitales Generales de Zona (HGZ), 2 HGZ con Medicina Familiar y 2 Hospitales General de Subzona.

Y en Soledad de Graciano Sánchez una UMF y una unidad de segundo nivel. En tanto, en Villa de Reyes una UMF, pero si los pacientes requerían de atención de segundo nivel se les refería al HGZ Número 50 de la capital.

La lógica supondría que habría ampliación hospitalaria en 10 años, sobre todo, por la incorporación de más empleados, sin embargo, esto solo fue marginal, ya que solo se edificó un nuevo espacio.

Diez años después el crecimiento fue nulo, pues hasta 2022 y todavía hasta el momento, en la capital existen 35 UMF; seis unidades hospitalarias (dos HGZ, dos HGZ con Medicina Familiar y dos Hospitales General de Subzona).

En tanto, Soledad de Graciano Sánchez tiene una unidad de medicina familiar y una unidad de segundo nivel. Por su parte, Villa de Reyes se mantiene con la misma unidad de medicina familiar y de ser necesaria atención especializada, los usuarios deben acudir al HGZ No. 50 de la capital.

Por ende, no es casualidad que en más de una ocasión cualquier derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) haya tenido que esperar horas para recibir atención, o retirarse para tener que pagar un servicio particular.

La dificultad de portar bata

En contraste con la nula ampliación de espacios físicos para mejorar la atención de los derechohabientes, se aumentó en diferentes porcentajes la contratación de una de las principales materias primas de capital humano: las y los médicos.

En 2010 en los complejos capitalinos se reportaron 851 profesionistas en medicina, divididos en cinco jefaturas de Prestaciones Médicas; 176 en el HGZ No. 50; 280 en el HGZ No. 1; 159 en el HGZ No. 2; 26 en la UMF No.7; 81 en la UMF No. 45; 104 en la UMF No. 47; y 20 en la UMF No. 49.

Aunado a ello, 17 médicos en la UMF No. 5 de Soledad de Graciano Sánchez, así como ocho en la UMF No. 5 de Villa de Reyes.

Para 2022, la incorporación creció 19.62 por ciento (167 plazas médicas) en San Luis Potosí, pues se reportaron mil 018 distribuidos en 14 ejes de prestaciones médicas; una Coordinación de Salud en el Trabajo; 204 en el HGZ No. 50; 366 en el HGZ No. 1; 179 en el HGZ No. 2; 103 en la UMF No. 45; 105 en la UMF No. 47; 19 en la UMF No. 49; y 27 en la UMF No. 51

En Soledad de Graciano Sánchez todo se mantuvo igual con los 17 médicos registrados en el 2010. A su vez, en Villa de Reyes el alza fue de siete plazas más, es decir, un aumento de 87.5 por ciento.

Tal información evidencia que, si bien creció el personal médico, éste debe brindar atención a miles de asegurados en espacios más reducidos y a mayor cantidad de ellos, porque la dirección general no ha valorado la construcción de nuevas instalaciones.

Por ejemplo, si en la capital hay mil 018 médicos para 834 mil 170 derechohabientes, supone que cada doctor le corresponden 819 personas aseguradas.

Queja tras queja

Entre 2014 y marzo de 2023, dicha institución es la autoridad federal más denunciada en la entidad potosina, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Así lo confirman datos del reporte del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, donde se precisa que, en dicho período se abrieron 591 expedientes de queja en contra del IMSS.

Los hechos violatorios más recurrentes corresponden a faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; realizar deficientemente los trámites médicos; y prestar indebidamente el servicio público.