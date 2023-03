Critica Aispuro C. prueba para sumarse al INE

Al igual que otros aspirantes, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), se dijo sorprendido de que algunos candidatos a consejeros del organismo federal con poca cercanía o experiencia al tema electoral, hayan tenido calificaciones elevadas.

Aispuro Cárdenas junto a Zelandia Bórquez Estrada y Marco Iván Vargas Cuéllar, consejeros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), son los tres potosinos que se mantienen en el proceso de elección de consejerías del INE para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

En entrevista, Aispuro Cárdenas matizó que no pone en duda la claridad o la ética del proceso de conformación de las quintetas, pero en el caso de las preguntas habría sido necesario revisar la pertinencia metodológica.

“Pedí yo la revisión (al Comité) de algunos de esos reactivos (…) porque si me hubieran dicho léete este libro, yo ya me avoco a la visión de alguien. Miguel Carbonell, por decir algo u otro, pero no tuvimos esa orientación”, complementó.

Reconoció que no es imposible que lograrán una evaluación positiva si se avocaron a estudiar los temas, sin embargo, quienes tienen una larga trayectoria en la materia obtuvieran una calificación media.

“Desde mi punto de vista muy personal, algunas preguntas debieron eliminarse, porque no tenían consistencia ni metodológica ni lógica, digamos. Eso es lo que yo digo”, expresó el funcionario electoral.