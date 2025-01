Critica el PAN a su diputada por no apoyar a Galindo

Desde el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), se pidió a los diputados locales apoyar la propuesta de Ley de Ingresos del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos en el Congreso del Estado.

Aranzazú Puente Bustindui siguió una línea distinta, declaró Verónica Rodríguez Hernández, presidenta estatal electa del blanquiazul.

"Hay legisladores que en ocasiones no obedecen tanto a los intereses de las y los potosinos. Más bien siguen alguna línea que seguramente les han de haber dado", comentó.

Señaló desconocer quién habría dado la orden a Puente Bustindui de la postura a tomar dentro de la discusión en comisiones, donde votó en contra de los aumentos y nuevos impuestos de la capital, mientras que su compañero de bancada, Rubén Guajardo Barrera, defendió las propuestas.

"El Comité Directivo Estatal pidió siempre el apoyo a nuestro alcalde, con quien hemos estado haciendo un trabajo en equipo, nuestra responsabilidad era atender a ese llamado, por eso es que presumo que recibió una línea distinta a la de Acción Nacional", declaró Verónica Rodríguez.

La presidenta electa añadió que fue incongruente el rechazo a la propuesta de Galindo Ceballos, mientras que se aprobaron los nuevos impuestos en la Ley de Ingresos del Estado.

"Nos parece incongruente que, por un lado, nuestro alcalde de la capital presenta una actualización que consideran como incrementos, lo señalan en medios, en redes y le dicen que está mal, pero por otro lado presentan un presupuesto estatal que sí contempla aumentos, ahí no hubo congruencia de los diputados del oficialismo", señaló.

Además, Rodríguez Hernández señaló que, si bien los legisladores oficialistas manejan que estos impuestos no afectarán al sector más vulnerable, todos los incrementos impactan a toda la ciudadanía, y habría que preguntar dónde se verán reflejados estos gravámenes, concluyó.