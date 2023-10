Critica Guajardo poca inversión en seguridad pública

El diputado local Rubén Guajardo Barrera criticó que el rubro de la seguridad pública sigue sin ser una prioridad para el gobierno federal, que propone destinar más recursos a las fuerzas armadas, pero para las empresas y proyectos bajo su responsabilidad y no para cuidar la integridad de la población.

Agregó que sin el apoyo de la Federación, los estados difícilmente pueden obtener resultados positivos en la lucha contra la delincuencia.

“En materia penitenciaria, en San Luis Potosí van para cuatro años que no se entrega el apoyo correspondiente; los penales, aunque tengan reos federales, son los estados quienes tienen que cubrir los gastos, parece una incongruencia, pero no hay de otra y hay que sacar adelante el tema”, explicó.

Dijo que con la reforma constitucional que amplió la operación del Ejército en tareas de seguridad, el gobierno federal se comprometía a apoyar de manera directa a los estados y a los municipios.

“Política pública a la que no se le invierta recurso, es política pública que no se desarrolla de una forma correcta, y bajo ese argumento que no se ha cumplido con un transitorio, donde se iban a apoyar en este caso a los temas locales, hablando del gobierno del estado de San Luis Potosí como de los ayuntamientos, donde puede haber más incidencia delictiva, vemos que por parte de la Federación no les interesa, se desaparecieron los programas donde se daba fortalecimiento a los municipios y a los estados”, aseguró.