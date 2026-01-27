logo pulso
Critican al gobierno por hablar de BTS

Oposición reprocha frivolidad ante crisis de salud, seguridad y economía.

Por Martín Rodríguez

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Critican al gobierno por hablar de BTS

Antes que usar un foro nacional para promover la apertura de compra de boletos para una banda musical de Corea del Sur denominada BTS, a México lo que le urge es resolver el apremiante problema de desabasto de medicamentos y de espacios de hospital, la seguridad para frenar sucesos tan terribles como los que ocurren en Celaya, en Guanajuato y los pendientes de una economía que va en picada y pone en apuros a México de cara a la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), advirtió Amado Felipe Vega Robledo, miembro de la alianza opositora de la Marea Rosa.

Explicó que el Gobierno Federal mantiene múltiples pendientes que no tienen nada que ver con la comercialización de boletos para un concierto juvenil de un grupo musical sudcoreano, trabajo que en todo caso correspondería a los promotores musicales y no a la titular de la presidencia de la República. 

Recordó que la administración del sistema de salud mexicano va muy por encima de los intereses de difundir un grupo musical y hasta pedir más boletos, puesto que hay pacientes de diferentes tipos de enfermedades que requieren con urgencia el suministro de sus medicamentos, insumos o formas de atención para revertir efectos de las enfermedades. 

Advirtió que al propio gobierno se le ha ido en frivolidades, como por ejemplo diseñar una credencial que acredite a los mexicanos con el derecho a recibir salud, cuando ese es uno de los derechos fundamentales que no debería quedar sujeto a regateos de extensión de documentos que de todos modos no sirven si no hay suministro 

de medicinas. 

"Manejan también cifras de seguridad, que según ellos refieren que ha disminuido la delincuencia y que hay muchos arrestos, pero lo que ocurre en todo el país es terrible".

