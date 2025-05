Critican diputados programa "Salud Casa por Casa" de Sheinbaum

Legisladores de oposición criticaron el programa "Salud Casa por Casa" anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a San Luis Potosí, al señalar que se trata de una medida superficial que no atiende las causas estructurales de la crisis del sistema de salud pública en México.

El diputado Marco Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el programa tiene implicaciones profundas que no deben pasarse por alto. "Lejos de atacar la raíz de los problemas como el desabasto de medicamentos, la falta de infraestructura hospitalaria o el rezago en el pago a personal médico, se opta por una solución limitada y mediática que no resolverá el colapso del sistema de salud", dijo.

Consideró que trasladar la atención médica a los hogares sin fortalecer previamente hospitales y clínicas solo perpetúa las carencias.

Por su parte, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del PRI, coincidió en que el programa carece de sustento legal y financiero. Recordó que no fue aprobado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde los propios legisladores de Morena, partido de la presidenta, lo rechazaron. "Es increíble que Morena sabotee a su propia mandataria. No hay recursos asignados, no hay respaldo legislativo, y aun así quieren implementarlo por decreto", criticó.

Aunque reconoció la necesidad de fortalecer la medicina preventiva, Azuara subrayó que el contexto actual exige respuestas institucionales serias y no promesas incumplidas. "El sistema de salud está en ruinas. Se prometió un modelo como el de Dinamarca y estamos en peores condiciones. No hay medicinas, no hay atención, y siguen los fracasos en proyectos que solo sirven para propaganda", acusó.