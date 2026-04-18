Critican nulo avance en plan de ciclovías

El retraso en la implementación del Plan Maestro de Ciclovías del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha generado críticas por parte de colectivos ciudadanos, quienes señalan que, hasta ahora, los avances no se reflejan en las calles.

Víctor Hernández, integrante del colectivo Pedaleando SLP, reconoció que la coordinación entre dependencias es necesaria, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana diera a conocer que sostuvieron reuniones con autoridades municipales para revisar los avances del Plan Maestro de Ciclovias, sin embargo, dejó claro que el colectivo no busca "legitimar procesos que hasta hoy no han dado resultados".

El activista subrayó que el problema de fondo radica en la falta de resultados tangibles, pues, aunque el Plan Maestro de Ciclovías ya existe como documento, su contenido no se ha traducido en infraestructura ciclista segura. "Hablan de revisar avances, pero en la calle no ha cambiado nada", afirmó.

En ese sentido, Hernández señaló que para que el plan sea una realidad se requieren elementos básicos como responsables técnicos con capacidad de ejecución, cronogramas de obra definidos y, principalmente, presupuesto etiquetado por parte de la Tesorería municipal.

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Advirtió que, sin la asignación de recursos específicos en la cuenta pública, las reuniones entre autoridades podrían interpretarse como "actos de simulación administrativa".

or ello, exigió al Ayuntamiento cumplir con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como con la NOM-004-SEDATU-2023.

Finalmente, sostuvo que la administración municipal tendrá que demostrar con acciones concretas que el proyecto no es solo un planteamiento en papel, sino una política pública viable, mediante la asignación de presupuesto, la designación de responsables y el apego a la normativa vigente.