CRÓNICA: Predominan descalificaciones en el primer debate ciudadano

Pugna por abanderar al lopezobradorismo en el estado, regulación de la marihuana, concentración de propuestas de apoyo financiero a la UASLP, llamado de atención a un candidato por expresar palabras altisonantes, críticas al 'PRIAN' y remembranzas del pasado entre los distintos aspirantes, fue parte de lo registrado en el primer debate entre las y los candidatos a la gubernatura del Estado, donde se trataron los temas de salud, educación superior y seguridad.

Aunque Mónica Liliana Rangel Martínez del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprovechó para asumir que su proyecto traerá la 'cuarta transformación' al estado, José Ricardo Gallardo Cardona de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por PVEM-PT, aseguró que la ex secretaria de Salud no defiende los principios del lopezobradorismo, sino del priismo, por lo cual, el sí promoverá dicho concepto.

Adriana Marvely Costanzo Rangel del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y Juan Carlos Machinena Morales de Fuerza Social por México (FXM), se pronunciaron porque las mujeres decidan sobre sus cuerpos; la abanderada naranja pugnó por despenalizar el aborto en la entidad potosina

José Luis Romero Calzada de Redes Sociales Progresistas (RSP), fue el candidato "regañado" durante el ejercicio, pues el moderador le llamó la atención por expresar "son chingaderas y mamadas" al referirse a presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud.

En una de las intervenciones, César Octavio Pedroza Gaitán de la coalición "Sí por San Luis Potosí", conformada por PRI-PAN-PRD-PCP, aprovechó para recordarle a Gallardo Cardona el proveedor de medicinas de nombre Sandra Sánchez Ruiz, en alusión a la administración municipal capitalina de su padre, Ricardo Gallardo Juárez, señalada por presuntas irregularidades financieras.

Durante las distintas participaciones, se presentaron proyectos para construcción de hospitales, universidad de la policía y escuela de cine; paneles solares para que se movilicen a los complejos hospitalarios y accedan a energía eléctrica; promoción de parques industriales para la llegada de laboratorios farmacéuticos, entre otros.

Las críticas entre algunos de los aspirantes se centraron en Rangel Martínez por su salida de la Secretaría de Salud en el punto álgido de la pandemia; Gallardo Cardona sobre sus antecedentes de él y su padre Ricardo Gallardo Juárez; y Pedroza Gaitán por su vinculación con los "malos gobiernos" del priismo y panismo.

Salvo la situación de Romero Calzada, el debate se llevó a cabo con tranquilidad, algunas réplicas sin responder, decenas de seguidores a las afueras del Centro Cultural Universitario Bicentenario de la UASLP y con la declaración de verse favorecidos en el intercambio de planteamientoz por parte de los políticos.

En su intervención, Mónica Liliana Rangel Martínez del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que en su proyecto plantea seguro de vida para los oficiales y sus familias; una metodología y tecnología para mejorar las estrategias; combatir el delito de diferente manera en las cuatro regiones del estad, y una administración correcta de los recursos públicos.

Además, atender el desarrollo del personal médico y sector salud, mejoras de condiciones laborales de los trabajadores, atajó que, con apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador se lograrán mejorar las condiciones de medicamento.

Dijo que será respetuosa de la autonomía sindical y universitaria; desaprobó la "mal llamada" reforma educativa; creará tres campus de visión intercultural y 27 escuelas de educación media superior, "mi compromiso es que la cuarta transformación llegue a San Luis Potosí (...) tampoco he pisado la cárcel", destacó.

A su vez, José Luis Romero Calzada de Redes Sociales Progresistas (RSP), indicó que habrá seguridad si hay diálogo desde la Secretaría de Gobierno del estado y se elimina la corrupción, así como ver por la dignidad del ser humano y aumento de salario a los policías.

Lamentó que se mutilen pies y manos porque no hay condiciones en los hospitales, se asignen de forma directa los recursos de la Secretaría de Salud del Estado, por ello, la misma "va dejar la caja chica de los gobernadores (...) son chingaderas y mamadas", expresión que le valió un llamado atención para conducirse con respeto.

Adriana Marvely Costanzo Rangel del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), informó que duplicará el presupuesto en seguridad, será implacable ante agresiones a las mujeres y autoproclamó "la gobernadora de la seguridad". Destacó la moción de regular la marihuana para no criminalizar a las personas.

Indicó la necesidad de crear un modelo de salud para promover carreras de medicina y enfermería al interior del estado y puedan hacer sus servicios; seguro médico gratuito ante la desaparición del Seguro Popular; y criticó que haya funcionarios que se separaran de cargo para atender sus aspiraciones políticas

Demandó a Rangel Martínez, Pedroza Gaitán y Gallardo Cardona pronunciarse

sobre la penalización de aborto, sin embargo, ninguno de los abanderados le respondió a su planteamiento.

Por su parte, Adrián Esper Cárdenas de Partido Encuentro Solidario (PES), externó que no es posible que los policías tengan bajos salarios, por eso, gobernará mejor porque tiene el antecedente de ser alcalde eficiente.

Criticó las medidas de cierre de comercios por la pandemia de la Covid-19, porque se tradujo en el cierre de establecimientos. Enfatizó que no sirve tener instituciones que no tienen impacto social, pues no hay carreras en municipios fuera de la capital

Recordó que en 2015 le quisieron robar un sueño y ahora en 2021 ganará la gubernatura de San Luis Potosí. Pidió un voto útil de los simpatizantes de sus contrincantes de Morena y la coalición "Sí por San Luis Potosí"

Además, Francisco Javier Rico Ávalos del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP), comentó que en su gestión se construirán dos refugios atenea al interior del estado, una universidad de la policía; red de conectividad en los municipios para la telemedicina; 50% de aumento de los médicos pasantes; una clínica de hemodiálisis en la Huasteca Potosina y ampliar la clínica del ISSSTE en la Región Huasteca

Comunicó que apoyará a la UASLP en diferentes carreras para la formación; y en esquemas de orientación vocacional en las preparativos e incubadoras de negocios en universidades.

Por su parte, César Octavio Pedroza Gaitán de la coalición "Sí por San Luis Potosí", conformada por PRI-PAN-PRD-PCP, sentenció que habrá cero impunidad, se garantizará la seguridad a las mujeres; aumento dela fuerza policiaca.

Puntualizó que la importancia de establecer la inversiones públicas privadas, por ejemplo en la edificación de un hospital en la Huasteca; aplicar videoconsultas y tener médicos en cabeceras municipales, porque el Insabi no ha logrado cubrir las necesidades de la población

En tanto, Arturo Segoviano García por la vía independiente, declaró que se debe fortalecer los cuerpos policiales dignificando sus condiciones laborales; inversión a las familias mediante espacios lúdicos y mejores condiciones de calidad de vida.

Recriminó que sus contrincantes no tienen calidad moral para hablar de salud, porque han realizado mítines multitudinarios que pusieron en riesgo la vida dadas las condiciones de la pandemia de la Covid-19.

Finalmente, Juan Carlos Machinena Morales de Fuerza Social por México (FXM), atajó que la base es el factor humano, por lo tanto, buscará crear seguros mutualistas para las familias de los policías, cambio de cámaras de videovigilancia y tomar el modelo de la Ciudad de México; promocionar parques industriales para la llegada de laboratorios farmacéuticos; e incentivar congresos y convenciones médicas;

Exteriorizó que una propuesta versa en que la UASLP sea una embajadora con los Cabildos de los 58 municipios y se conforme la Universidad del Cine en Cerro de San Pedro.





Asimismo, José Ricardo Gallardo Cardona de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por PVEM-PT, anunció una nueva Guardia Civil, renovar la Fiscalía General del Estado y albergues para mujeres víctimas de violencia de género; y construir cinco hospitales nuevos de especialidades.