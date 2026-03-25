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Cruz Roja renovará ambulancias

Por Samuel Moreno

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
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Cruz Roja renovará ambulancias

A más de un mes del arranque nacional de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, la delegación en San Luis Potosí aún no cuenta con un corte preliminar de lo recaudado; sin embargo, mantiene como prioridad el fortalecimiento de su parque vehicular, particularmente la renovación de ambulancias, informó la delegada estatal, María Estela Díaz Infante Ocejo.

La titular de la institución detalló que la colecta inició el 21 de febrero a nivel nacional, mientras que en territorio potosino dio comienzo el pasado 2 de marzo, por lo que actualmente se encuentran en fase de acopio sin cifras consolidadas. No obstante, subrayó que los recursos que se obtengan serán determinantes para atender una de las principales necesidades operativas: la modernización de las unidades de emergencia.

Díaz Infante Ocejo reconoció que el costo de las ambulancias representa un obstáculo importante para su renovación, tal como lo había señalado anteriormente el exdelegado Jesús Ernesto de la Maza Jiménez. En ese sentido, indicó que actualmente se lleva a cabo una evaluación integral del estado mecánico de las unidades para definir cuáles requieren reparación y cuáles deberán ser sustituidas.

En la zona metropolitana, precisó, la Cruz Roja cuenta con un total de 20 ambulancias, mismas que están bajo revisión constante ante la posibilidad de renovación total o parcial, dependiendo de la disponibilidad de recursos que se logren captar durante la colecta anual.

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De cara al próximo periodo vacacional de Semana Santa, la delegada adelantó que la institución desplegará un operativo especial con la participación de aproximadamente 300 voluntarios, quienes estarán activos en distintas áreas. Asimismo, aseguró que la totalidad del parque vehicular estará en funcionamiento para atender cualquier emergencia durante una de las temporadas de mayor movilidad en la entidad.

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