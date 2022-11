¿Cuál será la ruta de la manifestación feminista del 25N en SLP?

A-AA+

Con la finalidad de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, este próximo viernes 25 de noviembre se realizará la marcha 25N o Día Naranja en SLP.

Por medio de las redes sociales, principalmente por la página de Facebook "Movilización Vivas Nos Queremos", las colectivas feministas convocan a las mujeres a participar en este evento.

La finalidad de la manifestación será visibilizar principalmente la violencia vicaria, la violencia que enfrentas las madres autónomas y la violencia sistemática a la se enfrentan las mujeres cuidadoras, sobre todo la económica.

En el Facebook de la asociación ´Movilización Vivas nos queremos San Luis Potosí´, se invitó a todas las mujeres que luchan, que se organizan y que resisten a la violencia patriarcal, feminicida, misogina y lesbomisogina.

¿Dónde iniciará la Marcha 25N en SLP?

Los contingentes que participarán en la manifestación del Día Naranja se congregarán en la Plaza de Armas a las 15:00 horas.

Antes de comenzar la marcha, se efectuará un mitín para compartir consignas y exigir justicia para las víctimas de feminicidios, así como pondrán énfasis en los casos de mujeres desaparecidas.

La ruta de la marcha arrancará por la calle Francisco I. Madero, hasta llegar al edificio del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), de ahí se dirigirán hasta la calle Independencia en intersección con Guerrero, luego bajarán sobre la plaza del Carmen y llegarán a la Fiscalía General del Estado.

Después se movilizarán por la calle de Los Bravo para tomar Álvaro Obregón y hacer una segunda parada frente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), institución que acaba de recibir una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ser omisos ante un caso de agresión sexual por parte uno de sus profesores.

Finalmente el contingente se dirigirá de nuevo a Plaza de Armas a un costado del edificio legislativo de jardín Hidalgo.

---Operativo de seguridad de la Marcha 25N en SLP?

El Gobierno de San Luis Potosí anunció un operativo de seguridad para garantizar la seguridad de las asistentes a la Marcha 25N en SLP.

En un comunicado se descartó que los elementos estén sólo para resguardar edificios del Centro Histórico de la capital potosina.

Se destacó que la finalidad es dejar que las mujeres se expresen, no agredirlas, no presionarlas, solamente darles un acompañamiento.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que no se va "blindar" el Palacio de Gobierno y en todo caso esto se podría hacer con el Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, debido a que anteriormente se han dado algunos ataques a este inmueble.