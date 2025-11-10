logo pulso
Cuauhtli Badillo defiende iniciativas de Arreola

El legislador morenista reconoció falta de comunicación interna, pero aseguró que la propuesta era financiar obras municipales

Por Samuel Moreno

Noviembre 10, 2025 01:35 p.m.
A
Badillo pide no "malinterpretar" la propuesta.

Badillo pide no "malinterpretar" la propuesta.

El diputado local de Morena, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, reconoció que la bancada morenista no tenía conocimiento previo de las iniciativas presentadas por su compañero Carlos Arreola Mallol, que buscaban autorizar al Gobierno del Estado y a los 59 ayuntamientos la contratación de una deuda conjunta por más de 13 mil millones de pesos.

El legislador calificó el hecho como un error de comunicación interna, al señalar que el tema no fue consultado ni dialogado dentro del grupo parlamentario antes de ser presentado.
"Fue una noticia que trascendió mucho, pero no conocíamos el tema. Al analizarlo y leerlo profundamente, nos dimos cuenta de que no era como se había planteado en algunos medios", declaró.

Badillo Moreno precisó que, tras revisar el contenido, las propuestas no buscaban endeudar al Estado, sino establecer mecanismos de financiamiento enfocados en infraestructura municipal mediante la banca nacional de desarrollo, particularmente Banobras.
"El objetivo era dotar de oportunidades a los ayuntamientos para realizar obras, no para cubrir gasto operativo ni nómina", aclaró.

El diputado morenista recordó que en la pasada legislatura se aprobaron dos financiamientos similares, uno en Lagunillas y otro en Moctezuma, pagaderos dentro del mismo periodo administrativo, con el respaldo de las participaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Finalmente, consideró necesario fortalecer la legislación en materia de financiamiento municipal, a fin de evitar interpretaciones erróneas y ofrecer certidumbre a los gobiernos locales.
"Tenemos que avanzar en un marco legal que no deje lagunas y que permita a los municipios acceder a recursos con responsabilidad, para llevar más bienestar a sus habitantes", concluyó.

