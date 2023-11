Niega Cuauhtli Badillo haber violado autonomía universitaria

El diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, negó las acusaciones por violar la autonomía universitaria que hicieron en su contra los alumnos de las Facultades de Derecho y Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

"Los temas políticos de los partidos políticos nunca los hemos metido, nunca los he llevado al interior de la universidad, como vi algunas notas ahí. Nosotros siempre vamos y trabajamos y platicamos de cuál es nuestra tarea y qué acciones estamos llevando", comentó el diputado al insistir que las acusaciones son "totalmente falsas".

Afirmó que existen terceras personas con intereses políticos detrás de los alumnos que se han manifestado, aunque no mencionó quiénes podrían estar involucrados.

"Sería un error que yo señale en estos momentos a alguien detrás, pero de que hay temas políticos y hay gente detrás de esos alumnos, la hay".

Badillo Moreno comentó que fue invitado a dar una charla a la Facultad de Derecho y que no era el único servidor público que estaría presente, pues también contarán con la presencia del Secretario de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez.

Señaló que el hecho de ser aspirante a candidato a un puesto de elección popular y participar en este tipo de eventos no suponía ninguna violación a la autonomía universitaria.

"En San Luis, los procesos no han iniciado como tal, ni las precampañas han iniciado, no hay procesos abiertos. Yo al día de hoy tengo una investidura de diputado local y esa es la que estamos trabajando", comentó.

El diputado hizo un llamado a los estudiantes y a las autoridades universitarias para que no se dejen llevar por este tipo de situaciones y temas políticos. "No utilicen a los jóvenes de esta manera, porque nosotros hemos luchado, desde que yo estaba en la universidad, para que a los jóvenes no los agarren como como botines(sic)", concluyó.