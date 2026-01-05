logo pulso
Cubre el Pabellón del Empleo 27 mil vacantes

Por Rolando Morales

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Cubre el Pabellón del Empleo 27 mil vacantes

El Ayuntamiento de San Luis Potosí reportó que, de enero a diciembre, un total de 27 mil 210 personas en búsqueda de empleo fueron vinculadas a procesos de selección a través de las estrategias municipales de intermediación laboral, principalmente mediante el Pabellón del Empleo instalado en la Alameda Juan Sarabia.

La directora de Desarrollo Municipal, Korina Toro Reyna, informó que este espacio funciona como un punto permanente de contacto entre empresas y personas buscadoras de trabajo, con un enfoque incluyente que amplía las oportunidades para mujeres y hombres, así como para jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Como complemento a la atención presencial, el gobierno municipal puso en operación la Bolsa de Trabajo Digital, una plataforma disponible de manera continua durante todo el año. A través de este sistema, las empresas pueden publicar vacantes de forma permanente, mientras que las personas interesadas tienen la posibilidad de postularse y establecer contacto directo con los empleadores sin restricciones de horario.

El Pabellón del Empleo ofrece atención de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas, y concentra vacantes de distintos sectores productivos, con el objetivo de facilitar el acceso a empleo formal y reducir los tiempos de búsqueda laboral.

De acuerdo con la información municipal, estas acciones forman parte de la política local para fortalecer el empleo formal y promover condiciones de trabajo incluyentes, al tiempo que se busca impactar de manera directa en el desarrollo económico y el bienestar de las familias en la capital potosina.

