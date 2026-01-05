Cuesta de enero desploma las ventas en el Centro H.

Llegó enero y se desplomaron las ventas en el Centro Histórico. Aún y cuándo todavía hay miles de curiosos que acuden a las plazas recién arregladas para tomarse las fotos, es fecha que las ventas no se recuperan, luego de que sufrieron una caída desde el 1 de enero. En 20 años se cayeron las ventas un aproximado de 50 por ciento y es fecha que no hay una estrategia para la promoción del Centro Histórico, advirtió el comerciante Gerardo Bernal Cabello.

Agregó que a pesar de que en los discursos oficiales se ha dicho que la mejora económica del país es palpable, lo que se ha visto más bien es al revés, pánico de la gente por gastar dinero o en su caso falta de ingresos para consumir.

El comerciante que trabaja desde hace más de un cuarto de siglo una boutique en pleno corazón del Centro Histórico, dijo que el año pasado las ventas no fueron lo que realmente se esperaba.

Aseguró que el mes de diciembre estuvo condicionado por la falta de liquidez de las personas y era perceptible porque para pedir un producto, las familias comienzan a hacer cuentas y luego se resisten de hacer una compra.

Aseguró que a la falta de clientela se le sumó una mala estrategia que incluyó el cierre de calles por la grabación de una telenovela, más otras calles por donde no circularon vehículos. También consideró que faltó promoción para los espacios de comercio, dado que en algunos casos las propias autoridades propusieron soluciones creativas, tales como el retiro del comercio que no paga impuestos y la colocación de anuncios como medallones en el centro de las calles, con el fin de llamar la atención de los visitantes. De esos medallones, cada año solo hay uno que todavía existe y se le restaura con cargo al propietario de una librería ubicada en la calle Ignacio Allende.

Dijo que los únicos negocios que tienen movilidad ahora son las farmacias, algunas tiendas de abarrotes con productos de consumo básico, productos alimenticios de comida rápida, pero que en general se desplomaron todas las ventas en el Centro Histórico y eso que hace más de dos años que no abre una nueva plaza comercial.