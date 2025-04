Cuestionan gasto de 48 mdp en asesores, gasolinas y comidas en Congreso

La organización Ciudadanos Observando cuestionó al Congreso del Estado por el gasto de 48.1 millones de pesos ejercido durante los meses de enero y febrero de 2025, sin transparentar en qué y cómo se utilizaron estos recursos.

"No hay austeridad, no hay ética, y mucho menos hay vergüenza. Los diputados, lejos de rendir cuentas o servir al pueblo, se han convertido en administradores del abuso. El sistema legislativo local está capturado por intereses personales y cuotas de poder, y no por el compromiso de representar a quienes votaron por ellos. El Congreso de San Luis Potosí no legisla: factura", describieron.

La organización denunció que el coordinador de Finanzas del Congreso, Enrique Ortiz Hernández, se negó inicialmente a publicar los egresos, lo que calificaron como un acto de opacidad que evidencia abusos y manejo discrecional del presupuesto. Fue hasta tres meses después que se difundieron parcialmente los gastos en la Plataforma Estatal de Transparencia.

Entre los datos más relevantes, Ciudadanos Observando destacó que el Congreso incrementó su plantilla de empleados por honorarios, con un gasto mensual de 4.3 millones de pesos para pagar a 198 personas. Un grupo de diez auxiliares generales, en su mayoría vinculados al diputado plurinominal Héctor Serrano, perciben en conjunto 471 mil 354 pesos mensuales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La organización también criticó el uso de 235 mil 336 pesos en vales de gasolina para los diputados, quienes ya ganan más de 96 mil pesos netos al mes y reciben un apoyo adicional de 8 mil 500 pesos para transporte. Además, se gastaron 141 mil 694 pesos en arrendamiento de copiadoras, privilegiando contratos mensuales en lugar de adquirir equipo propio.

Otros señalamientos incluyen adelantos de sueldo solicitados por los diputados de Morena, Cuauhtli Badillo con 79 mil 884 pesos y Carlos Arreola con 25 mil pesos, así como pagos por 52 mil 360 pesos en alimentos durante sesiones ordinarias.

Ciudadanos Observando subrayó que, pese a su elevado salario, los legisladores no pagan ni sus propios desayunos.