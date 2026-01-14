Cumple alcalde Galindo y entrega vialidad en la colonia Constitución

En un ambiente de cercanía y diálogo directo con las y los vecinos, el alcalde Enrique Galindo Ceballos entregó la rehabilitación integral de la calle Grito de Dolores, en la colonia Constitución, una vialidad con 65 años de abandono, de acuerdo al testimonio de habitantes de la zona.

Durante la edición número 454 del programa Capital al 100, el presidente municipal expresó su satisfacción por regresar a esta colonia, donde anunció la instalación de nuevas luminarias y la rehabilitación integral de dos calles más, acciones que fueron recibidas con entusiasmo por las vecinas y vecinos que participaron en la jornada.

"El Ayuntamiento de la Capital les regresa en obra lo que ustedes pagan con sus impuestos", afirmó el Alcalde Enrique Galindo, destacando que esta entrega es un nuevo compromiso cumplido y se integra al programa Vialidades Potosinas 2.0. Este programa ejecuta obras integrales que incluyen pavimentación, renovación de drenaje y agua potable, alumbrado público, movilidad inclusiva y servicios básicos para transformar el entorno urbano.

El presidente municipal recordó que la calle Grito de Dolores se encontraba llena de baches y con drenajes colapsados, situación que afectaba por años a las familias del sector. Hoy, gracias a esta intervención, la vialidad cuenta con nueva infraestructura hidráulica y pavimento, resolviendo problemas de fondo y mejorando la movilidad y seguridad de la zona.

Finalmente, el Alcalde reconoció la participación de las y los vecinos, quienes mantuvieron una relación cercana y solidaria con la constructora encargada de la obra, perteneciente a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y reiteró que el Ayuntamiento que encabeza sale a las colonias para escuchar, resolver y transformar realidades, manteniendo un ritmo constante de entrega de obras en toda la Capital potosina.