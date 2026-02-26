Cumple Municipio con las jubilaciones

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya dio respuesta a los señalamientos relacionados con la atención de solicitudes de jubilación y pensión, al referirse a tres casos observados por una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en 2025.

El edil explicó que al menos dos ya estaban debidamente documentados y listos para concluir su trámite, mientras que un tercero será turnado a la comisión correspondiente la próxima semana. Señaló que el gobierno municipal es respetuoso de la justicia laboral y que, aunque algunos trabajadores buscan agilizar los procesos, éstos deben cumplir con los procedimientos establecidos hasta agotarse conforme a la normatividad.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó en 2025 que el Ayuntamiento incurrió en dilaciones injustificadas en la resolución de tres solicitudes de pensión, algunas iniciadas en 2019 y 2022, por lo que emitió la Recomendación No. 11/2025 al considerar vulnerado el derecho a la seguridad social.

Al respecto, el alcalde sostuvo que cuando la recomendación fue notificada, dos de los expedientes ya se encontraban prácticamente concluidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí