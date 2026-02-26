logo pulso
Cumple Municipio con las jubilaciones

Por Rolando Morales

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Cumple Municipio con las jubilaciones

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya dio respuesta a los señalamientos relacionados con la atención de solicitudes de jubilación y pensión, al referirse a tres casos observados por una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en 2025.

El edil explicó que al menos dos ya estaban debidamente documentados y listos para concluir su trámite, mientras que un tercero será turnado a la comisión correspondiente la próxima semana. Señaló que el gobierno municipal es respetuoso de la justicia laboral y que, aunque algunos trabajadores buscan agilizar los procesos, éstos deben cumplir con los procedimientos establecidos hasta agotarse conforme a la normatividad.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó en 2025 que el Ayuntamiento incurrió en dilaciones injustificadas en la resolución de tres solicitudes de pensión, algunas iniciadas en 2019 y 2022, por lo que emitió la Recomendación No. 11/2025 al considerar vulnerado el derecho a la seguridad social. 

Al respecto, el alcalde sostuvo que cuando la recomendación fue notificada, dos de los expedientes ya se encontraban prácticamente concluidos.

