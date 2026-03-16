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Dan mantenimiento a calles del Centro

Por Rolando Morales

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
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Dan mantenimiento a calles del Centro

El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jesús Becerra, informó que ya se realizan trabajos intensivos de mantenimiento en calles y espacios del primer cuadro de la ciudad como parte de los preparativos para la temporada alta de visitantes durante Semana Santa y los eventos asociados al Festival San Luis en Primavera, así como la Procesión del Silencio.

El funcionario explicó que esta intervención forma parte de una segunda etapa de acciones, similar a la que se realizó en diciembre previo a las celebraciones navideñas, periodos en los que el Centro Histórico registra el mayor flujo de personas, turistas y vehículos.

Detalló que las cuadrillas municipales trabajan principalmente durante la noche y madrugada para evitar afectaciones a la movilidad. Entre los puntos atendidos recientemente mencionó el cruce de las calles 5 de Mayo e Iturbide, así como zonas de Vallejo, Universidad y el Jardín de San Francisco. También se realizaron reparaciones en Manuel José Othón, en el acceso hacia la Plaza del Carmen.

Los trabajos consisten principalmente en la reposición y ajuste de piezas de cantera y adoquín que se habían desprendido o ya no se encontraban en su lugar, lo que generaba baches o irregularidades en la superficie de las calles. Becerra señaló que las reparaciones se realizan con los mismos materiales tradicionales, en apego a las disposiciones de conservación del patrimonio.

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