Dan mantenimiento a la Caja del Agua

El Gobierno Municipal realiza trabajos permanentes de mantenimiento al acervo arquitectónico de la Capital, para lo cual cuenta con especialistas en conservación y quienes intervinieron en las cajas de agua de la Calzada de Guadalupe.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico informó que para dar cumplimiento al compromiso del alcalde para preservar la riqueza histórica de la Capital, personal del área de Conservación, en colaboración con el área de Inspección, realizó la limpieza de vertederos en las cajas de agua, donde se abastecía la ciudad con el agua proveniente de la Cañada del Lobo.

La dependencia señaló que estas acciones se realizan con regularidad por parte de personal especializado y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para conservar en todo lo posible las características originales de estos monumentos.