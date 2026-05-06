logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dan mantenimiento a la Caja del Agua

Por Redacción

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A

El Gobierno Municipal realiza trabajos permanentes de mantenimiento al acervo arquitectónico de la Capital, para lo cual cuenta con especialistas en conservación y quienes intervinieron en las cajas de agua de la Calzada de Guadalupe.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico informó que para dar cumplimiento al compromiso del alcalde para preservar la riqueza histórica de la Capital, personal del área de Conservación, en colaboración con el área de Inspección, realizó la limpieza de vertederos en las cajas de agua, donde se abastecía la ciudad con el agua proveniente de la Cañada del Lobo.

La dependencia señaló que estas acciones se realizan con regularidad por parte de personal especializado y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para conservar en todo lo posible las características originales de estos monumentos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Piden indagar muerte de "Hachi" en Valles
    Piden indagar muerte de "Hachi" en Valles

    Piden indagar muerte de "Hachi" en Valles

    SLP

    Redacción

    El diputado Luis Felipe Castro señaló posibles fallas en protocolos de protección animal.

    Limpian jardín de El Montecillo
    Limpian jardín de El Montecillo

    Limpian jardín de El Montecillo

    SLP

    Redacción

    Cuadrillas municipales realizaron poda, deshierbe y retiro de basura en este barrio tradicional.

    Servidores públicos, a declarar patrimonio
    Servidores públicos, a declarar patrimonio

    Servidores públicos, a declarar patrimonio

    SLP

    Redacción

    El plazo vence el 31 de mayo; Contraloría llama a cumplir para evitar sanciones.

    Propone PT recortar días a campaña por la gubernatura
    Propone PT recortar días a campaña por la gubernatura

    Propone PT recortar días a campaña por la gubernatura

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La iniciativa establece un máximo de 45 días de proselitismo para todos los cargos en disputa