Dan portazo durante evento de Sheinbaum

La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por San Luis Potosí no estuvo exenta de incidentes: una puerta fue derribada en el acceso de la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad por San Luis Potosí, debido la acción de militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) e intercambio de consignas entre militantes de ese partido y de Morena.

La visita de la mandataria tuvo como propósitos la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar, en Rioverde, y la planta Central de Ciclo Combinado de la CFE en Villa de Reyes.

Ante antecedentes de roces entre militantes de ambos partidos, la organización de la gira estableció que los asistentes deberían asistir con prendas blancas o de otros colores, excluyendo el verde y el guinda, que identifica a las dos fuerzas políticas. Sin embargo, al menos en Villa de Reyes, se detectó la presencia de militantes del PVEM con playeras blancas, pero con la leyenda en verde de “Pollo y Claudia. Amor por San Luis”.

En Rioverde, servidores de la nación e integrantes de programas de salud portaban chalecos y cachuchas guindas.

En el evento celebrado en Rioverde, la presentación del gobernador fue contestada por abucheos de un sector de la asistencia, mismo que fueron acallados con gritos de “¡gobernador, gobernado!”. Cuando le tocó el turno a la secretaria de Gobernación, la potosina Rosa Icela Rodríguez, Los gritos ahora fueron de “¡gobernadora, gobernadora!”, que tuvo también como respuesta gritos de apoyo en favor de Gallardo Cardona. En algún momento, el discurso de la presidenta fue interrumpido por un incidente entre la audiencia. Tras oírse algunos gritos, Sheinbaum Pardo dijo “Ya se resolvió allá un problemita”.

Mientras que en Villa de Reyes, militantes del PVEM irrumpieron en las instalaciones de la Termoeléctrica de Villa de Reyes, derribando una puerta de acceso, pues exigian acceso a la inauguración de la Central de Ciclo Combinado de la CFE. A poco más de una hora del inicio del evento, el equipo de logística enfrentaba complicaciones para controlar el ingreso de asistentes, que arribaron en varios camiones urbanos. “Pues si no nos dejan pasar, a ver qué le dicen a la Presidenta, que no entró gente a verla”, reclamaron algunos de los inconformes. Momentos después, derribaron la reja de entrada y comenzaron a ingresar, pues la seguridad del lugar no pudo contener a la gente.

En el evento, los apoyos a favor del gobernador fueron mayores que en Rioverde (Con información de Ana Paula y Alberto Martínez).