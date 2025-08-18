Dan sencillo adiós a don Goyo Marín

Familiares y amigos expresaron un reconocimiento póstumo al periodista Gregorio Marín Rodríguez en la misa de su despedida. En una ceremonia religiosa discreta, recordaron vida y legado de quien a lo largo de 73 años marcó su propia agenda en los géneros de opinión, en las entrevistas y en las noticias.

En la misa de despedida, el sacerdote celebrante llamó a honrar la memoria de Gregorio Marín, no solo recordándolo, sino siguiendo su ejemplo, su tenacidad y su constancia para ser un profesionista que se enamoró del periodismo, lo acogió para sí mismo y lo convirtió en la plataforma de los mensajes para dirigirse a los demás.

A lo largo de la misa, los familiares recordaron episodios de la vida de Don Goyo Marín, a través de melodías que entonaron los violines de una pequeña orquesta. Los integrantes también unieron sus instrumentos a los cantos religiosos propios de la celebración luctuosa.

La serie de recordatorios unió en comunión a los miembros de su familia y personas que se encontraron con él, a pesar de que los operadores del templo de la empresa funeraria impusieron una serie de restricciones, que los familiares consideraron innecesarias, entre las que se encuentra impedir que acudieran intérpretes de la música provenientes del exterior.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cuerpo de Don Gregorio Marín descansa en el cementerio Valle de los Cedros, a donde fue trasladado por sus familiares.