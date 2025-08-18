Dan último adiós al periodista Gregorio Marín Rodríguez

Familiares y amigos ofrecieron un reconocimiento póstumo al periodista Gregorio Marín Rodríguez, durante la misa de despedida celebrada en su honor.

En una ceremonia religiosa discreta, se recordó la vida y legado de Don Goyo Marín, quien a lo largo de 73 años de trayectoria dejó huella en los géneros de opinión, entrevistas y noticias.

El sacerdote oficiante llamó a honrar su memoria no solo recordándolo, sino también siguiendo su ejemplo de tenacidad y constancia, como profesionista que se enamoró del periodismo y lo convirtió en su plataforma de comunicación.

Durante la misa, familiares compartieron episodios de su vida, acompañados por melodías interpretadas por violines de una pequeña orquesta, cuyos integrantes se unieron también a los cantos religiosos propios de la celebración luctuosa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los deudos lamentaron que los operadores del templo de la empresa funeraria impusieran restricciones que consideraron innecesarias, como impedir la participación de músicos provenientes del exterior.

El cuerpo de Gregorio Marín Rodríguez fue sepultado en el cementerio Valle de los Cedros, acompañado por su familia.

Te puede interesar

Rescatan a víctimas de secuestro virtual en San Luis Potosí