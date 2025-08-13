Datos de CMIC, contundentes y con respaldo oficial: Stevens

Luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se quejó de los líderes empresariales por las cifras que difunden relacionadas con el estado que guarda la obra pública estatal, el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens, advirtió que el organismo empresarial utiliza datos contundentes de instituciones públicas.

Añadió que la CMIC es una asociación que agrupa a los constructores potosinos y que proporciona datos de manera oficial y respaldada.

Añadió que las cifras que la CMIC ofrece sobre la situación económica del sector de la construcción, se basan en datos oficiales del INEGI, y son datos sumamente contundentes.

Además, Leopoldo Stevens dijo que cuentan también con un departamento estadístico donde se va concentrando la información de todas las obras que se van asignando y el 95.6 por ciento de las obras que hace el municipio es otorgada a constructores potosinos.

El dirigente empresarial participaba de esta manera como orador oficial en un evento de inicio de obra municipal en la colonia Mártires de la Revolución, al norte de la capital potosina.

"Al contratar constructores potosinos, el dinero de los potosinos se queda en San Luis y genera un círculo virtuoso, el cual genera bienestar a las familias", señaló.

Cae 28% industria de la construcción

Mientras que los indicadores oficiales federales apuntan a que este año se registra una contracción en la industria de la construcción, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona criticó los señalamientos empresariales sobre la baja de la actividad.

El mandatario consideró "una tontería" el señalamiento hecho hace unos días por parte del presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Leopoldo Stevens Amaro, en el sentido de que la obra pública se contrajo 32% este año, solicitando a las autoridades estatales y federales estrategias para mitigar el impacto y reactivar la inversión.

También señaló al dirigente estatal de la Coparmex, Gerardo Ortuño Díaz Infante, al que señaló porque demerita frecuentemente a las autoridades locales y federales.

Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman que este año se registra una reducción en la inversión en proyectos de construcción.

La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del Inegi, actualizada a mayo de este año, muestra que, en los primeros cinco meses de 2025, la inversión en el sector cayó 28%, al descender de siete mil 274.1 millones de pesos sumados el año pasado a cinco mil 234 millones de pesos, es decir, una pérdida de dos mil 040 millones de pesos.

La mayor baja se dio en el sector público, que bajó 51.4%, de dos mil 838.4 millones de pesos a mil 377.4 millones, una pérdida de mil 461 millones de pesos.

Mientras que, en el sector privado, la inversión acumulada en San Luis fue de tres mil 856.5 millones de pesos, 579 millones de pesos menos que los cuatro mil 435.6 millones registrados el año pasado, sufriendo una reducción de 13 por ciento.