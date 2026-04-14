David Azuara defiende su trabajo en la Cámara de Diputados

En atención al derecho de réplica solicitado por el diputado federal David Azuara Zúñiga, en relación con la nota titulada "Diputados por SLP enfrentan bloqueo oficialista: PAN", este medio realizó una entrevista con el legislador, quien expuso su postura respecto a su desempeño en la actual Legislatura de la Cámara de Diputados.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que su actividad parlamentaria ha sido constante y que, durante el periodo en curso, ha participado en un total de 134 iniciativas, de las cuales tres fueron promovidas directamente por él, tres en conjunto con su grupo parlamentario y 128 en calidad de adherente. Explicó que esta última figura implica sumarse a propuestas de otros legisladores con las que coincide, lo que dijo refleja un trabajo colaborativo en distintos temas.

Azuara Zúñiga precisó que 133 de estas iniciativas permanecen pendientes de dictaminación, por lo que consideró que el rezago no responde a una falta de trabajo legislativo, sino a que las propuestas no han sido llevadas a discusión en el pleno. En ese sentido, señaló que corresponde a la mayoría legislativa impulsar su análisis y eventual votación.

Detalló que su agenda legislativa ha estado enfocada en rubros como infraestructura hidráulica, acceso al agua, salud, protección a la niñez en entornos digitales, desarrollo económico, apoyo a pequeñas empresas, así como transparencia y rendición de cuentas. Entre sus propuestas, destacó la creación de un fondo nacional para infraestructura hidráulica con financiamiento permanente, orientado —dijo— a atender problemáticas de abasto de agua en colonias de San Luis Potosí.

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El diputado también afirmó que ha mantenido trabajo territorial en su distrito, con visitas a diversas colonias, además de haber presentado un informe de actividades en el periodo. Añadió que ha participado en las sesiones legislativas y que las ausencias registradas corresponden a votaciones específicas, las cuales atribuyó a una situación personal de carácter familiar.

Finalmente, sostuvo que su labor ha incluido intervenciones en tribuna y gestiones para visibilizar problemáticas locales, al tiempo que ha solicitado la colaboración de autoridades municipales y estatales para atender necesidades como pavimentación y servicios básicos. Indicó que, desde su función legislativa, continuará impulsando iniciativas y dando seguimiento a demandas ciudadanas.