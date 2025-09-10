logo pulso
De casi 800 pesos, la multa por apartar estacionamiento

La normativa capitalina también contempla sanción de 15 UMAs por obstruir cocheras

Por Rolando Morales

Septiembre 10, 2025 01:24 p.m.
A
De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como en la Ley de Ingresos para el presente año fiscal, se prevé una multa por utilizar objetos para apartar espacios de estacionamiento, la cual supera los 700 pesos. 

De acuerdo con el apartado de Multas de Policía Vial, se contempla un cobro de multa de 7 Unidad de Medida y Actualización Vigente (UMA) lo que implica un cobro de 791.98 pesos por la falta administrativa  de delimitar con cualquier objeto áreas de estacionamiento en la vía pública. 

Aunque cabe resaltar que la normativa municipal también contempla una multa de 15 UMAs por estacionarse frente a la entrada de cocheras, lo que representa un monto de 1 mil 97 pesos. 

Recientemente, automovilistas y comerciantes denunciaron que en la colonia Alamitos, cerca del Centro Histórico, vecinos de la zona continúan con la práctica de apartar espacios de estacionamiento en la vía pública utilizando objetos y hasta recados intimidatorios en los parabrisas o retrovisores de los automóviles. 

Al respecto, el alcalde, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que en espacios cercanos al Centro Histórico existe un común conflicto con la separación y reserva de lugares de estacionamiento, aunque señaló que en algunos casos esta acción no corresponde a vecinos, sino a franeleros. 

"Seguridad Pública tiene un programa permanente de recoger objetos que se utilizan para este fin, luego tenemos problemas con la otra parte, con quien los coloca, es una lucha diaria en la que se recoge una gran cantidad de objetos precisamente rescatando el espacio público". 

Destacó que si bien, el Centro Histórico es la zona más notoria, esta situación también se repite en el perímetro aledaño de Abastos, en el Mercado República y zonas como Hernán Cortés y en los domingos de tianguis. 

