Debe Sefin 1.5 mdp a repartidor de placas

Uno de los adeudos que dejó la pasada administración a la Secretaría de Finanzas (Sefin) es con la empresa encargada de los servicios de entrega de placas y licencias de conducir, el cual asciende a la cantidad de un millón 537 mil 164 pesos.

Por ello, la dependencia no ha podido regularizar el envío de los metales y los plásticos como anteriormente se hacía.

Sin embargo, no es el único pasivo. Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró que no se pagarían algunos de estos adeudos ya que no estaban fehacientemente justificados.

Por otro lado, ante el incremento de las quejas por la falta de citas para obtener placas y licencias en las oficinas recaudadoras, la Sefin informó que cuenta con el stock necesario para garantizar la atención de los programas gratuitos.

Detalló que las distintas recaudadoras cuentan con material para la emisión de licencias, que en sólo 10 meses han expedido 400 mil, misma cantidad que fue entregada en dos sexenios, según sus números.

En cuanto a placas detalló que tienen un stock de 150 mil juegos, y que el hecho de recurrir a una licitación, es precisamente para que ese stock no baje y se siga garantizando el servicio.