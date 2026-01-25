Deberá AN buscar diálogo entre corrientes internas

Con la mira puesta en la contienda de 2027 y en medio de una evidente recomposición interna del PAN, el diputado local Rubén Guajardo Barrera, sostuvo que la disputa por la candidatura a la presidencia municipal de la capital, no debe anteponerse a San Luis Potosí, ni al propio partido. En un contexto donde distintos grupos buscan recomponer relaciones, el legislador afirmó que el diálogo interno es necesario, aun entre quienes aspiran al mismo cargo.

Guajardo reaccionó así a los señalamientos del diputado federal David Azuara, también posible aspirante a la alcaldía, quien ha señalado que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, instruyó a la dirigencia estatal de Verónica Rodríguez, a tender puentes entre las corrientes internas. Al respecto, el diputado local consideró positiva cualquier apertura al diálogo, siempre que exista un orden de prioridades: "Primero la ciudad, después el PAN y, al final, las aspiraciones personales", mencionó.

En cuanto a las reglas rumbo a los comicios de 2027, el legislador local recordó que la dirigencia nacional ha planteado que los perfiles más competitivos hacia el exterior, sean o no militantes, deben ser quienes encabecen las candidaturas, en el marco de una mayor apertura del PAN a la ciudadanía. Aclaró que hasta ahora el partido no ha levantado ninguna medición oficial y que el llamado "piso parejo" deberá definirse mediante evaluaciones cualitativas y cuantitativas.

Finalmente, Guajardo rechazó la idea de que el PAN llegue debilitado a la próxima elección por sus diferencias internas. Consideró que aún hay margen de tiempo y que el escenario nacional, marcado por escándalos y señalamientos contra Morena, abre una oportunidad para el partido. Mencionó que el PAN no debe depender de alianzas para competir, al recordar que ha ganado elecciones en solitario, y sostuvo que la primera alianza que debe construirse es con la militancia y con la ciudadanía.

