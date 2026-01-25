logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Deberá AN buscar diálogo entre corrientes internas

Disputa por candidaturas no deben anteponerse al bien de SLP, dice Guajardo

Por Ana Paula Vázquez

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Deberá AN buscar diálogo entre corrientes internas

Con la mira puesta en la contienda de 2027 y en medio de una evidente recomposición interna del PAN, el diputado local Rubén Guajardo Barrera, sostuvo que la disputa por la candidatura a la presidencia municipal de la capital, no debe anteponerse a San Luis Potosí, ni al propio partido. En un contexto donde distintos grupos buscan recomponer relaciones, el legislador afirmó que el diálogo interno es necesario, aun entre quienes aspiran al mismo cargo.

Guajardo reaccionó así a los señalamientos del diputado federal David Azuara, también posible aspirante a la alcaldía, quien ha señalado que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, instruyó a la dirigencia estatal de Verónica Rodríguez, a tender puentes entre las corrientes internas. Al respecto, el diputado local consideró positiva cualquier apertura al diálogo, siempre que exista un orden de prioridades: "Primero la ciudad, después el PAN y, al final, las aspiraciones personales", mencionó.

En cuanto a las reglas rumbo a los comicios de 2027, el legislador local recordó que la dirigencia nacional ha planteado que los perfiles más competitivos hacia el exterior, sean o no militantes, deben ser quienes encabecen las candidaturas, en el marco de una mayor apertura del PAN a la ciudadanía. Aclaró que hasta ahora el partido no ha levantado ninguna medición oficial y que el llamado "piso parejo" deberá definirse mediante evaluaciones cualitativas y cuantitativas.

Finalmente, Guajardo rechazó la idea de que el PAN llegue debilitado a la próxima elección por sus diferencias internas. Consideró que aún hay margen de tiempo y que el escenario nacional, marcado por escándalos y señalamientos contra Morena, abre una oportunidad para el partido. Mencionó que el PAN no debe depender de alianzas para competir, al recordar que ha ganado elecciones en solitario, y sostuvo que la primera alianza que debe construirse es con la militancia y con la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Mujer asesinada en la Satélite, víctima colateral: FGE
    Mujer asesinada en la Satélite, víctima colateral: FGE

    Mujer asesinada en la Satélite, víctima colateral: FGE

    SLP

    Rubén Pacheco

    También descartan feminicidio en el caso de una joven en Torremolinos y dijo que ya hay detenidos

    Busca Galindo mayor consenso posible para realizar obras
    Busca Galindo mayor consenso posible para realizar obras

    Busca Galindo mayor consenso posible para realizar obras

    SLP

    Rolando Morales

    El Consejo de Desarrollo Municipal autorizó proyectos clave como la intervención en El Saucito

    En marcha, plan de manejo para conservar ANP en Paseo a la Presa
    En marcha, plan de manejo para conservar ANP en Paseo a la Presa

    En marcha, plan de manejo para conservar ANP en Paseo a la Presa

    SLP

    Rolando Morales

    Se busca ordenar la conservación y uso del área natural protegida 'Paseo a la Presa'.

    Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez
    Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez

    Tras caso Rich, antros cumplen con reglas: Villa Gutiérrez

    SLP

    Rolando Morales

    Se reforzaron los protocolos de seguridad en establecimientos con alta afluencia de personas, aseguró