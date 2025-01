Decae servicio médico para los burócratas

La secretaria general de la Organización de Trabajadores al Servicio de las Instituciones de Gobierno del Estado (OTSIGE) María Elena Treviño Salinas, desmintió al oficial mayor de Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez, en el sentido de que está garantizado el servicio médico privado a los burócratas.

Dijo que no hay tal supuesto apoyo, que el servicio es un desorden, y que hasta se les pide que los gastos devengados los facturen a nombre de gobierno, pero no se les reintegra el dinero a los trabajadores.

Además, a los trabajadores se les sugiere que de sus propios gastos vayan a la consulta con el Doctor Simi, para que no salga caro el deducible.

Agregó que Gobierno del Estado les dice que apenas están verificando si se renueva el contrato con la aseguradora contratada o con otra aseguradora.

“Si bien el oficial Mayor señala, que si hay servicio médico, éste claramente se otorga a las personas que ellos deciden y que la mayoría de los trabajadores no tenemos”.

Agregó que incluso no hay medicina preventiva como antes la había pues solo algunos trabajadores tienen IMSS.

Recordar que el gobierno del Estado había trabajado con una cobertura de 600 mil pesos por miembro de familia, pero ya no se tiene acceso a esa cobertura, ya que en hospitalización en la clínica privada sí dan la atención, pero no les atienden médicos especialistas y además del cobro de deducible, también les cobran lo que son desechables y medicamentos que no se consideran dentro de cobertura y se dan casos en que se han cobrado hasta 60 mil pesos extras y si no se pagan, al paciente se le niega la salida de hospital.

Dijo que no se les proporcionan medicamentos y antes cuando contaban con el IMSS lo que se hacía era acudir al hospital para tener acceso al medicamento, sobre todo cuando era de “alta gama” o especializado, los cuales por ser de especialidad tienen costos por arriba de los mil pesos.