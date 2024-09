Ortiz Hernández decepcionado con la dirigencia del PAN por conflicto con Rivera Hernández

Enrique Gerardo Ortiz Hernández declaró que está decepcionado de la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, por su postura ante el conflicto con Marcelino Rivera Hernández.

"Hubo un atropello, la verdad es que lo de ayer no lo esperaba, no esperaba que la presidenta del partido defendiera un perfil como tal. Yo creo que no hay panistas ni de primera ni de segunda, simplemente yo vine a atender un llamado que se me hizo del Poder", comentó.

Ortiz Hernández especificó que se le notificó por parte de la Mesa Directiva saliente que asistiera a tomar protesta el día de ayer, algo que también lo tomó por sorpresa.

"Mi notificación únicamente me menciona que tiene unas cuentas pendientes el ciudadano Marcelino con el instituto cuando fue alcalde de San Martín Chalchicuautla", señaló.

Enrique Galindo comentó que de momento está valorando si presentará su renuncia al PAN o esperará a ser expulsado, como aseguró Verónica Rodríguez. A pesar de que se ha sentado junto a los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que no tiene definido si se unirá a otra fuerza política.

"Simplemente se siente bien que te arropen, ayer sí me sentí un tanto destanteado, pero soy respetuoso, yo simplemente no me iba a conflictuar. Me dieron un cobijo, sin embargo no significa nada", aseguró.