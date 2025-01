Defiende MC a sus excandidatos detenidos

Los excandidatos de Movimiento Ciudadano, actualmente detenidos por autoridades estatales, cumplieron con todos los requisitos de ley para poder registrarse como candidatos en el proceso electoral 2024, entre ellos, presentar una carta de no antecedentes penales, señaló el dirigente estatal del partido naranja, Marco Gama Basarte.

Son Paloma Crespo, ex candidata a la alcaldía de Villa de Zaragoza, y Rómulo Garza, ex candidato a la alcaldía de Ciudad Valles, quienes enfrentan proceso penales, el segundo, en Tamaulipas.

"Quienes están siendo referidos, cuando fueron candidatos de Movimiento Ciudadano, fungieron con cada uno de los requisitos de ley, entre ellos contar con una carta de no antecedentes penales y presentarlas ante las autoridades correspondientes", declaró Marco Gama.

El dirigente pidió respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso para ambos detenidos. También pidió que exista "piso parejo" en las investigaciones, tanto por las que fueron detenidos ambos excandidatos, como en otros hechos ocurridos en el estado en las últimas semanas.

"Que se ponga piso parejo no solamente en estos casos, sino en todo, para saber qué pasó exactamente con el asesinato del alcalde de Tancanhuitz, por ejemplo, lo que pasó con el robo a las arcas del ayuntamiento de Mexquitic, todos los casos deben ser tratados por igual y con mucha transparencia", puntualizó el emecista.

Gama Basarte descartó que estás detenciones pudieran tener intereses políticos de por medio, debido a declaraciones críticas del dirigente hacia las autoridades estatales. Reiteró su confianza en que haya un proceso jurídico con transparencia y verdad.