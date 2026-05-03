Defiende diputada a titular de SCT

La diputada Jacqueline Jáuregui Mendoza llamó a privilegiar el diálogo antes de avalar la destitución de Araceli Martínez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes(SCT) demanda que taxistas de San Luis Potosí pusieron sobre la mesa el pasado 28 de abril. El gremio, que salió a las calles de la capital potosina, acusó a la dependencia estatal de cobros irregulares, malos tratos y favoritismo hacia conductores de plataformas digitales.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, señaló que la titular de la SCT ha manifestado disposición para atender al sector, aunque reconoció desconocer si ese acercamiento ya ocurrió. "Pienso que desde un principio debe de existir el diálogo para cualquier situación, el cual no estoy enterada si realmente lo ha llevado a cabo Araceli", declaró. Agregó que hablar de una sustitución implica una medida de mayor peso que requiere agotar otras vías primero.

Sobre los cobros excesivos denunciados por los manifestantes, Jáuregui indicó que los pagos están respaldados por el reglamento de la SCT y se realizan con recibo ante el área de Finanzas. "Realmente ahí dudo mucho que se establezca una cuota o un pago excesivo", afirmó. Ante la pregunta sobre posibles descuentos en multas, reconoció no contar con el detalle completo y anunció que consultará el tema directamente con la secretaria Martínez.

En cuanto al presunto retiro de concesiones, uno de los detonantes de la protesta, la diputada confirmó que el asunto está siendo atendido tras una conversación reciente con la titular de la SCT, pero declinó dar mayores precisiones. "A lo mejor yo puedo hablar de un tema que realmente puedo perjudicar en lugar de avanzar", justificó, y remitió cualquier declaración adicional a la Fiscalía, donde el caso sigue un proceso legal en curso.

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Jáuregui no anunció acciones concretas desde el Congreso, pero señaló que será clave conocer si ya existen mesas de trabajo entre la SCT y los taxistas inconformes.