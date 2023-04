Defiende el PAN a edil de Matehuala

La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado salió en defensa del alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijera que se le podría investigar tras el secuestro de decenas de personas migrantes en el Altiplano potosino.

Además de acusaciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre nexos del edil con la delincuencia, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y el fiscal general José Luis Ruiz Contreras, plantearon la posibilidad de que el alcalde sea investigado.

La diputada Liliana Flores Almazán, coordinadora parlamentaria blanquiazul, dijo que Iván Estrada tiene el respaldo de Acción Nacional y aseguró que su trabajo al frente de la administración camelense ha generado resultados para sus habitantes.

Dijo esperar que los señalamientos no sean motivados por cuestiones políticas.

“Yo espero que no sea de esa manera, yo no la quiero ver así de esa manera. No son los tiempos y no serían las formas”, declaró.

Agregó que las autoridades locales deben prestar atención acorde a sus facultades legales de operación, pero que la regulación y la responsabilidad de la migración irregular está a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Lo que yo conozco al alcalde de Matehuala, es un alcalde que se ha dedicado a trabajar, que ha dado resultados y definitivamente le reconozco el compromiso que tiene con su responsabilidad como alcalde”, señaló.