Defiende Gpe. Torres Sánchez cobros aplicados en enmiendas

Las más de 11 mil enmiendas administrativas realizadas por el Registro Civil durante 2025 corresponden principalmente a actas elaboradas hace décadas y no a documentos recientes, afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al justificar los cobros aplicados por la corrección de estos registros.

El funcionario explicó que la mayoría de las inconsistencias provienen de documentos emitidos en los años 80, cuando los registros se elaboraban a mano y con frecuencia presentaban errores ortográficos o de captura. Subrayó que las enmiendas no derivan de fallas en el sistema actual, ya que los documentos modernos están digitalizados.

Torres Sánchez aseguró que, cuando se detecta un error en actas recientes generadas en formato digital, la corrección se realiza sin costo para el ciudadano. Añadió que estas modificaciones son necesarias para evitar problemas como duplicidad de identidad o inconsistencias legales que podrían afectar a los usuarios en trámites posteriores.

Como parte de la estrategia para facilitar estos servicios, indicó que el Registro Civil mantiene campañas permanentes en las cuatro regiones del estado y ha ampliado su infraestructura con nuevas oficinas en Ciudad Valles, Tamazunchale y Charcas, con el objetivo de acercar los trámites a la población y reducir desplazamientos.

De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 se realizaron 11 mil 669 enmiendas en actas de nacimiento, matrimonio y defunción, cada una con un costo de 744 pesos, lo que representó una recaudación aproximada de 8 millones 681 mil 736 pesos. La situación generó inconformidad entre ciudadanos que debieron pagar para corregir errores en documentos emitidos por la propia institución.