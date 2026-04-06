Define Ángeles Rodríguez A. sus prioridades

La recién nombrada secretaria general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángeles Rodríguez Aguirre, delineó los principales ejes de su agenda de trabajo, en la que reconoció que existen retos importantes en distintas áreas de la administración municipal.

Entre los puntos prioritarios, señaló la necesidad de mejorar procesos, particularmente en áreas como desarrollo urbano y aquellos vinculados con Interapas, donde identificó oportunidades claras para hacer más ágiles y eficientes los trámites y la coordinación institucional.

Rodríguez Aguirre también destacó como uno de los desafíos inmediatos el arranque de los trabajos relacionados con el informe de gobierno, una tarea que, si bien corresponde en gran medida a la Secretaría Técnica, requiere de una coordinación integral entre dependencias, lo que la convierte en uno de los ejercicios más complejos dentro de la administración pública.

Otro de los ejes que buscará impulsar durante sus primeros cien días es el fortalecimiento de la transversalidad en el gobierno municipal. Explicó que la intención es dejar atrás la visión de áreas aisladas y promover políticas integrales que involucren a distintas dependencias, especialmente en temas como familia, mujeres y procedimientos administrativos, donde intervienen instancias como Desarrollo Urbano, Ecología e Interapas.

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En el contexto del próximo inicio de los procesos electorales, la funcionaria subrayó que el Ayuntamiento apostará por el respeto, la tolerancia y el diálogo como base para la convivencia política.

Afirmó que será fundamental mantener una relación institucional con todas las fuerzas políticas y organismos, con el objetivo de garantizar un entorno de civilidad durante esta etapa.