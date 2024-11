“Delincuentes operan con toda impunidad en asaltos”

En lo que parece ser un operativo coordinado entre un mínimo de dos delincuentes, el dirigente del Consejo Empresarial Potosino (CEP), Héctor D’Argence Villegas, sufrió un asalto este domingo en un muy concurrido restaurante de Lomas Primera Sección.

El asaltante con apariencia de policía, llegó luego de que acudió otra persona a “sondear” el sitio donde los comensales consumían sus alimentos en aparente tranquilidad.

El asalto ocurrió en plena luz del día y en un lugar con visitantes, lo que el dirigente empresarial interpreta como que los delincuentes operan con toda impunidad, e incluso con apoyo de la policía.

El empresario sufrió el asalto en un restaurante con nombre francés, ubicado en la calle Montes Aconcagua.

“Estas bandas roban en la calle a mediodía, y no es la primera vez que pasa en San Luis Potosí... pero lo que no te imaginas es que te va a tocar a ti... y hasta que te toca te das cuenta que todo esto es real y que no hay autoridad y que no hay estado de derecho, no hay quién te proteja y quién te cuide en la calle y en ninguna parte, y tranquilamente llegan, te roban y se van, y tú no puedes hacer absolutamente nada”.

Dijo que le toca saber que a alguien le robaron su camioneta cuando la estaba metiendo a su cochera. Así ocurrió este domingo del asalto, cuando entró al restaurante una persona joven con una pierna amputada, quien sólo pidió el menú, no se sentó, pidió un pan y se fue, y minutos después detrás de él llegó el asaltante, quien solicitó un café, lo pagó y se dirigió al dirigente empresarial para amenazarlo y asaltarlo cuando desayunaba.