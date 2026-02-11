Demuestran que no hay deforestación en obras del Splash

En un recorrido con medios de comunicación, el Parque Tangamanga I y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), demostraron que no se han talado árboles en las instalaciones del centro acuático "Splash", los titulares de ambas dependencias dejaron claro que la modernización de este sitio emblemático cumple con normas ambientales y que seguirá adelante.

Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental puntualizó que la rehabilitación contempla un área de 7.5 hectáreas, cuyos árboles se respetarán, ya que el proyecto se adaptará a las condiciones naturales en que actualmente se encuentra.

Aseguró que el Gobierno del Estado reúne las condiciones técnicas y ambientales para regresarle la utilidad a este sitio de recreo, que por lustros fue abandonado por la herencia maldita y ahora será un proyecto recreativo para las familias potosinas que cumplirá con todas las normas ambientales.

Por su parte, Joaquín García Martínez, titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga, lamentó que grupos de poder político más que ambientales hayan generado una campaña de desinformación entre la ciudadanía al afirmar que se había talado árboles en el centro acuático y enfatizó que hoy más que nunca, los parques Tangamanga reciben mantenimiento y lucen modernos y atractivos para las familias potosinas y visitantes.

Más de 40 medios de comunicación recorrieron las instalaciones y comprobaron que no hay árboles talados, pero sí el abandono en que gobiernos anteriores dejaron el centro "Splash".

Finalmente,.ambos funcionarios puntualizaron que el proyecto de modernización, ordenado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, contempla la instalación de una planta tratadora, que permitirá el reciclaje y reutilización del agua, garantizando su calidad, seguridad y sostenibilidad.