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Denuncia Ayto. ante la Fiscalía maltrato animal

Dos perritos padecían falta de alimentación, cuidados y atención médica.

Por Leonel Mora

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Denuncia Ayto. ante la Fiscalía maltrato animal
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      El gobierno de Villa de Pozos, presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por dos presuntos casos de maltrato animal detectados en el municipio, luego de que autoridades municipales, confirmaran condiciones de abandono que ponían en riesgo la vida de dos perros.

      El director de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa, informó que la dependencia, atendió reportes ciudadanos sobre ambos casos y realizó las inspecciones correspondientes. Tras verificar el estado en que se encontraban los animales, se determinó su resguardo inmediato debido a la falta de alimentación, cuidados básicos y atención médica.

      Explicó que, además del aseguramiento de los canes, se presentó la denuncia formal ante la FGE, instancia encargada de investigar los hechos y determinar la posible responsabilidad de sus anteriores propietarios. De manera paralela, la Dirección de Gestión Ambiental aplicará las sanciones administrativas que correspondan.

      Leal Espinosa señaló que uno de los perros tiene posibilidades de recuperación, mientras que el otro enfrenta un pronóstico desfavorable debido a un cáncer que no recibió tratamiento oportuno.

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      El funcionario reiteró que el municipio continuará atendiendo y dando seguimiento a las denuncias por maltrato animal, con el fin de proteger a los animales de compañía y promover una cultura de respeto y cuidado hacia ellos.

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