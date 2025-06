Denuncia Ciudadanos Observando contratos "inflados" por agua en pipas

La organización civil Ciudadanos Observando denunció presuntas irregularidades en los contratos firmados con la empresa Grupo Saserro para el suministro de agua mediante pipas, por parte del organismo operador Interapas y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, entre julio de 2022 y diciembre de 2024.

De acuerdo con la documentación obtenida por la asociación a través de solicitudes de transparencia, entre los que se incluyen contratos y facturas, se habrían pagado más de 265 millones de pesos a dicha empresa, con un posible daño patrimonial de 84.8 millones de pesos, derivado de sobrecostos en el servicio.

Señalan sobreprecios por metro cúbico

Según Ciudadanos Observando, el contrato estableció un precio de 56 pesos más IVA por metro cúbico de agua, aunque proveedores del ramo consultados indican que el costo real no debería superar los 46.66 pesos, o incluso los 41.48 pesos, considerando que Interapas no cobró a la empresa el agua que distribuyó.

El contrato contempló el suministro de 717 mil metros cúbicos en 16.5 meses, utilizando 25 camiones cisterna de 20 mil litros cada uno, operando cinco días a la semana. Este volumen, según el análisis, habría alcanzado para abastecer a más de 180 mil personas.

Adjudicación cuestionada

La licitación MSLO-31-2022 solicitaba cotizaciones para 25 pipas, aunque en el anexo técnico solo se requerían 15. En el acto de fallo, se descalificó al segundo postor sin una justificación clara y no se presentó el análisis técnico de la propuesta ganadora.

Además, apenas 20 días después de adjudicado el contrato, el precio por metro cúbico se incrementó de 56 a 68 pesos, sin que exista una justificación documentada del ajuste.

Falta de control operativo

La asociación también advierte que no se implementaron mecanismos de verificación sobre los viajes realizados por las pipas, por lo que no se puede comprobar que el agua fue entregada efectivamente a los domicilios reportados.

Una de las observaciones adicionales es que no se utilizó infraestructura disponible, como los tanques del acueducto de El Realito, para optimizar la distribución por red, lo que habría representado una alternativa más económica.

Comparativo de precios

Para dimensionar los costos, Ciudadanos Observando presentó un comparativo con tarifas en Querétaro, donde un proveedor ofrece el servicio completo (agua y acarreo hasta 15 km) por 47.10 pesos por m³, muy por debajo de los 64.96 pesos por m³ (IVA incluido) que habría cobrado Saserro en San Luis Potosí.

Exigen transparencia y rendición de cuentas

La organización consideró que el caso refleja cómo la crisis hídrica ha sido gestionada sin criterios de eficiencia ni rendición de cuentas. Llamó a las autoridades municipales y estatales a revisar los contratos firmados con Saserro y a transparentar el uso de recursos públicos en este rubro.

"La ciudadanía merece respuestas claras. No se puede lucrar con la escasez de agua bajo esquemas que favorecen a unos cuantos", concluyó la asociación.