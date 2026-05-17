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Denuncia colectivo desaparición de expedientes de la FGE

Familiares de personas desaparecidas, señalan que hay rezago desde el 2010 en esta materia

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
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Denuncia colectivo desaparición de expedientes de la FGE

Familiares de personas desaparecidas en San Luis Potosí, denunciaron que hay expedientes, que no aparecen en el sistema de la Fiscalía General del Estado (FGE), casos sin avances desde 2010 y un rezago institucional que aseguran, evidencia omisiones en la búsqueda de personas en distintas regiones de la entidad.

La presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez Rodríguez, advirtió durante una visita a Matehuala que hay al menos siete expedientes que no han podido ser localizados en el sistema oficial, algunos correspondientes a denuncias presentadas desde 2011 en municipios como Charcas y Venado, además de casos en Matehuala. También señaló la existencia de una carpeta de 2010 relacionada con una persona desaparecida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que no ha sido ubicada pese a solicitudes de colaboración entre fiscalías.

En el municipio de Matehuala, explicó, se concentran alrededor de 35 familiares que buscan a más de 35 personas desaparecidas, debido a que en algunos casos hay más de un integrante ausente por familia. Ante la falta de avances, los propios colectivos se han organizado mediante un chat regional para dar seguimiento a sus casos.

Sin embargo, advirtió que en la región Altiplano no se están integrando expedientes de municipios como Moctezuma, Venado, Charcas, Santo Domingo, Guadalcázar y Cedral, lo que atribuyó a omisiones de los ministerios públicos municipales y a la falta de convocatoria adecuada por parte de la titular de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, Karla Victoria García Laura, pese a que los acuerdos establecían un trabajo por regiones.

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Aunque reconoció avances de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Pérez Rodríguez sostuvo que el rezago institucional persiste y mantiene a las familias en incertidumbre. Recordó además que la falta de coordinación entre autoridades ha derivado en casos extremos, como el de una persona desaparecida que posteriormente fue localizada calcinada dentro de su vehículo, sin que se haya logrado una articulación efectiva entre fiscalías.

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