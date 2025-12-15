Denuncia M. Lemoine Loredo un linchamiento en los medios

Maribel Lemoine Loredo, regidora concejal de Pozos, asegura que la administración de aquel municipio estaba haciendo perdedizo un recurso que les correspondía a todos los concejales por diversos ahorros y que debía ser repartido en diciembre, pero en cuyo reclamo fue filtrado un audio editado en el que se hace parecer como que los concejales están pidiendo dinero de bono, lo cual es falso, dijo la propia concejal.

Se quejó de que se dio una difusión dolosa de un audio recortado en el que se dio por verdad el hecho de que supuestamente los concejales pedían un bono de 200 mil pesos, cuando solo se estaba haciendo el reclamo del recurso que ahorraron todo el año y la autoridad administrativa de la alcaldía hizo como que no tenía en las manos.

La regidora concejal explicó que la nota donde se les acusa de pedir un bono ilegal fue difundida desde el 28 de noviembre pasado, fue subida a todas sus redes y compartida durante varios días sin derecho de réplica.

Aseguró que ahí hay una interpretación en la que se acusa a la propia concejal como a su compañero concejal Dante Alan Carreón y otros de vender sus votos a cambio de 200 mil pesos, y se les relaciona con las posadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que el que ha sido difundido es un audio cortado y manipulado, en el que en un minuto pretendieron contar una historia no real de lo que sucedió en una sesión de 45 minutos. Precisa que en el audio no dice lo que realmente estaban discutiendo los concejales de Pozos, porque solo se hablaba de prestaciones retenidas que están marcadas por la ley, incluyendo un ahorro sobre la dieta que se descontaba cada quincena pero la administración municipal la estaba haciendo perdediza. Es donde se oye su voz en el sentido de que la alcaldía pague las prestaciones de fin de año y los concejales votan a favor que ya se encontraban en el Presupuesto de Egresos 2025 desde hace un año.

Dijo que esas prestaciones retenidas no fueron inventadas, sino que se encuentran en la Ley de Remuneraciones del Estado, pero cuando se conoce el audio difundido con toda la intención editado, defendían los derechos de todos incluyendo esa persona, pero esa persona terminó manchando la honorabilidad y la ética de todos.