Denuncia regidor que hay 50 patrullas sin usar y por las que se pagan 84 mil pesos diarios

"Tenemos patrullas detenidas, estamos hablando alrededor de más de 50 patrullas detenidas, anualmente estamos pagando el tema de renta, no son de nuestra propiedad y estamos pagando alrededor de 32 millones de pesos anuales y 84 mil 233 pesos diarios que se pagan por las patrullas detenidas", denunció el regidor capitalino Christian Azuara, quien dijo contar con las pruebas suficientes para acreditar su denuncia.

Señaló que estas patrullas no cumplen con el kilometraje que deberían de tener al día de hoy, por ello, señaló "no me voy a prestar a temas de simulaciones".

El regidor insistió en que se hizo un recorrido por diferentes comandancias como Acrópolis, comandancia Norte, y Sur en donde se detectaron varias unidades detenidas.

"La pregunta es para que se compraron tantas patrullas que le están costando 84 mil pesos diarios a los potosinos", señaló.

Manifestó que la falta de transparencia que se ha registrado en el tema de Seguridad Pública Municipal, será un tema que se lleve hasta las últimas consecuencias.

"Voy a pedir a contraloría que se investigue porque hay tantas patrullas detenidas", señaló.

"Si tengo que renunciar a mi comisión lo voy a hacer, no me voy a prestar a simulaciones", insistió.