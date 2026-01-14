logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Denuncian apestosa fuga en Av. Industrias

Es un riesgo para la salud pública, señalan vecinos

Por Leonel Mora

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian apestosa fuga en Av. Industrias

En la capital potosina, un taponamiento del drenaje de la avenida Industrias se ha agravado y ya genera hundimientos en la carpeta asfáltica, así como la salida de aguas negras que recorren muchos metros hasta llegar a la avenida Francisco Martínez de la Vega. Vecinos y comerciantes de la zona dicen estar hartos de la pestilencia y de la falta de respuesta de Interapas en este tema.

Un primer reporte de este problema se hizo en este mismo medio el pasado 13 de diciembre, pero, al parecer, a un mes de dicho reporte no se ha hecho nada por atender la fuga ni el probable socavón que ya debe haber provocado en el subsuelo.

El daño al drenaje se ubica sobre Industrias aproximadamente a 100 metros de la avenida Martínez de la Vega en el sentido sureste – noroeste del tráfico vehicular, aunque las aguas de desecho corren en sentido contrario, rumbo a la segunda de las avenidas citadas.

Ayer se detectó que las aguas negras ya no salen solamente por la fisura ubicada frente a una empresa de soluciones de cómputo, sino también por una alcantarilla taponeada que está casi 70 metros más hacia el noroeste, cerca de un parabús.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además del riesgo sanitario, otro peligro latente es que parte de la carpeta asfáltica se venga abajo por la humedad. Sin duda, los riesgos seguirán creciendo mientras que Interapas o alguna otra autoridad no apliquen una solución de fondo a esta problemática.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026
    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026

    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026

    SLP

    Martín Rodríguez

    El Ceepac aprobó más de 174 millones para partidos rumbo al proceso electoral

    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)
    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)

    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)

    SLP

    Huasteca Hoy

    Una parte de lo encontrado se quedará en el Museo Regional Huasteco y otra será llevada a la UNAM

    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata
    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata

    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata

    SLP

    Redacción

    La intervención incluyó reparación de rejilla pluvial y pintado de guarniciones en el Centro Histórico.

    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?
    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?

    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?

    SLP

    Pulso Online

    Especialistas de la UASLP alertaron sobre el trastorno mental que ha ido en aumento en los últimos años