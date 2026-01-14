Denuncian apestosa fuga en Av. Industrias

En la capital potosina, un taponamiento del drenaje de la avenida Industrias se ha agravado y ya genera hundimientos en la carpeta asfáltica, así como la salida de aguas negras que recorren muchos metros hasta llegar a la avenida Francisco Martínez de la Vega. Vecinos y comerciantes de la zona dicen estar hartos de la pestilencia y de la falta de respuesta de Interapas en este tema.

Un primer reporte de este problema se hizo en este mismo medio el pasado 13 de diciembre, pero, al parecer, a un mes de dicho reporte no se ha hecho nada por atender la fuga ni el probable socavón que ya debe haber provocado en el subsuelo.

El daño al drenaje se ubica sobre Industrias aproximadamente a 100 metros de la avenida Martínez de la Vega en el sentido sureste – noroeste del tráfico vehicular, aunque las aguas de desecho corren en sentido contrario, rumbo a la segunda de las avenidas citadas.

Ayer se detectó que las aguas negras ya no salen solamente por la fisura ubicada frente a una empresa de soluciones de cómputo, sino también por una alcantarilla taponeada que está casi 70 metros más hacia el noroeste, cerca de un parabús.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además del riesgo sanitario, otro peligro latente es que parte de la carpeta asfáltica se venga abajo por la humedad. Sin duda, los riesgos seguirán creciendo mientras que Interapas o alguna otra autoridad no apliquen una solución de fondo a esta problemática.