Denuncian cancelación de cirugías en el Hospital del ISSSTE

Pacientes y familiares de pacientes programados a cirugías en el Hospital General del ISSSTE en la capital potosina, denunciaron ante medios de comunicación que les han suspendido o pospuesto los procedimientos quirúrgicos a los que se iban a someter por cuestiones de salud, presuntamente por la falta de disponibilidad de camas derivado del Covid-19.

Gerardo Reyna, quien tenía programada una cirugía por un padecimiento en su tobillo, refirió que debió haber sido hospitalizado desde antier, para haber sido sometido el jueves a su intervención, sin embargo, desde que acudió ayer al Hospital ubicado en la calle Carlos Diez Gutiérrez, le comentaron que no había disponibilidad de camas y lo hicieron acudir desde temprana hora para ver si ya se desocupaba alguna cama para poder operarlo.

Comentó que desde las ocho de la mañana llegó a las inmediaciones del nosocomio para ser intervenido, no obstante una vez más le solicitaron esperar para ver si alguna de las camas del hospital se desocupaba y entonces sí poderlo pasar a quirófano.

"Paso a entrevistarme con el jefe de médicos del área y me dice que desde hace 30 días, tienen la indicación de administración central que ninguna cirugía se va a llevar a cabo, que el médico tratante ya sabe de esto. Y mi inconformidad es ¿por qué no nos avisan y si ayer vine?, ¿por qué no me lo dijeron ayer y me traen ahorita esperándome si hay disponibilidad?".

Agregó, que en otra área del hospital le comentaron que las cirugías sí se iban a realizar, en cuanto comiencen a desocuparse las camas, situación por lo que ha permanecido a las afueras del ISSSTE.

Por su parte la señora María Terán, acudió desde las siete de la mañana de este 29 de julio, acompañando a su esposo a quién le realizarían una biopsia en la columna, sin embargo pese a las ocho horas de espera en las que su marido se ha mantenido en ayuno aunque es diabético, le comentaron que regresara hasta mañana para saber si hay posibilidad de que se reagende para mañana.

"Hasta ahorita me dicen que ya no va a ser posible porque no hay camas para hospitalizarlo, que me venga mañana, porque mañana están programadas otras dos y a ver si las hacen y a ver si ahí pueden meter a mi esposo a que se la hagan", comentó.

Con un semblante de molestia, dijo que la situación de falta de camas no es algo que deriva de la pandemia, debido a que desde hace dos años en los que su esposo ha tenido que someterse a cirugías, le han hecho lo mismo e incluso destacó que cuando no hay materiales les hacen pagar una parte para que se realice la intervención quirúrgica para tratar Mieloma múltiple que padece su pareja.