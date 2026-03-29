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Denuncian cuando hay responsable identificado

Por Rolando Morales

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian cuando hay responsable identificado

El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, explicó que las denuncias por actos de vandalismo contra infraestructura pública dependen, en gran medida, de que exista un responsable identificado.

Luego de que se reportara un nuevo daño en la Alameda, apenas semanas después de que este tipo de incidentes había disminuido, el funcionario señaló que, aunque las reparaciones se realizan de inmediato, no siempre es posible proceder legalmente. Esto luego de que se diera a conocer que la Sindicatura Municipal unicamente registró 9 denuncias por vandalismo ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detalló que el criterio para que la Sindicatura Municipal presente denuncias ante la FGE se basa en contar con evidencia clara y, sobre todo, con una persona responsable. 

La intervención de Seguridad Pública resulta clave, ya que cuando se logra identificar a alguien, se puede iniciar el proceso legal y exigir la reparación del daño.

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