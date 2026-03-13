Denuncian otro abuso de la GCE

La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió una nueva denuncia contra elementos de la Guardia Civil del Estado, esta vez por abuso de autoridad en el municipio de Salinas de Hidalgo. Según la denuncia, los policías ingresaron a una vivienda para extraer a un hombre, según ellos porque estaba detenido, pero lo tiraron en una comunidad lejana.

Se trata de la segunda denuncia contra policías estatales en menos de un mes, luego de que invadieron el restaurante del exdiputado local Francisco Páez Galván y causaron destrozos, después de que el también ex dirigente cenecista pidió al gobierno que amplíe la cobertura del gasto para la compra de frijol a los productores de Salinas y Villa de Ramos.

En este segundo caso, en representación, el señor Raúl N. explicó que la familia que acudió a presentar la queja ante la CEDH mantiene diferencias con otras personas por asuntos agrarios y se encuentran en juicio.

Según la relatoría de los hechos, el incidente ocurrió el viernes pasado cuando elementos policiales a bordo de dos patrullas, llegaron a una vivienda ubicada en la carretera que conduce de la cabecera municipal a la colonia Reforma, se metieron y después de someter al morador se lo llevaron. Él vive con dos hijos mayores de edad.

La queja precisa que a la víctima se le trasladó por el municipio y los policías le dieron vueltas hasta abandonarlo en una comunidad.

Por el abuso de autoridad y la intervención de los policías sin orden judicial, ya fue formulada la queja ante la CEDH, organismo que deberá determinar si es procedente y en su caso, notificar el resultado.

Precisó que la víctima del abuso policial promovió un juicio de amparo y consiguió una suspensión contra actos de autoridad en tanto se resuelve el juicio y según la versión del quejoso, los policías no la respetaron.