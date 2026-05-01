logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES!

Fotogalería

¡FELICIDADES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Denuncian proceso ilegal contra investigadores

Familia Lastras Mtz. señala a la Abogacía General a y la Defensoría Universitaria por proceso infundado

Por Martín Rodríguez

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian proceso ilegal contra investigadores

Con una serie de violaciones procesales, la Defensoría de Derechos Universitarios y la Abogacía General de la Universidad abrieron un proceso en contra de los hermanos Luis Felipe y Alfonso Lastras Martínez, por asuntos inexistentes, sin pruebas y en agravio de quienes fundaron el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, denunció Luz María Lastras Martínez, luego de presentar un escrito al rector Alejandro Javier Zermeño Guerra.

En el escrito que se derivó de una queja de hechos presentada por la directora del IICO, los hermanos Lastras Martínez, hijos del exrector Alfonso Lastras Ramírez, exigieron que la titular de la Defensoría lleve el asunto que ellos calificaron como a todas luces ilegal, con piso parejo, puesto que hasta ahora solo se le ha dado voz a quien, explicaron, les promovió la apertura de expedientes con motivos infundados.

Lucy Lastras explicó que existe el temor de que esta condición escale a alguna situación irreversible. Explicó que ahora tienen elementos suficientes para que la resolución sea favorable a ambos investigadores, que el 15 de abril recibieron una notificación en la que existe una narrativa de supuestos hechos fechados el 20 de marzo, pero de repente en el expediente del asunto que refieren como infundado, fue agregado otro procedimiento ilegal, que se refiere a otros hechos que explicaron que son inexistentes y que se trata de un supuesto suceso del 17 de abril pasado.

Luz María Lastras precisó que el hecho de haber anexado una acta superviviente es ilegal y además, confirma la irregularidad con la que se conduce el proceso que se encuentra en seguimiento en la Abogacía General de la Universidad y la Defensoría de Derechos Universitarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A ese respecto, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra refirió que se mantiene abierto a resolver el asunto conforme lo ordenan los estatutos, pero que se mantiene firme la garantía de audiencia para que ambas partes desahoguen lo que corresponda a su derecho.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Señalan posibles violaciones a debido proceso en la UASLP
    Señalan posibles violaciones a debido proceso en la UASLP

    Señalan posibles violaciones a debido proceso en la UASLP

    SLP

    Pulso Online

    Manifestantes piden acceso a expedientes y garantías de defensa para profesores afectados

    RedMetro celebra a niños con dulces y disfraces en rutas
    RedMetro celebra a niños con dulces y disfraces en rutas

    RedMetro celebra a niños con dulces y disfraces en rutas

    SLP

    Redacción

    Celebración infantil en transporte público

    Especial | El último reparador de balones en SLP
    Especial | El último reparador de balones en SLP

    Especial | El último reparador de balones en SLP

    SLP

    Gustavo Hernández

    Un oficio en riesgo por la modernidad

    Promocionarán a la capital potosina durante Mundial
    Promocionarán a la capital potosina durante Mundial

    Promocionarán a la capital potosina durante Mundial

    SLP

    Martín Rodríguez

    También se establecieron alianzas con ciudades como Monterrey, Guadalajara y Oaxaca para impulsar el turismo