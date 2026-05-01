Denuncian proceso ilegal contra investigadores

Con una serie de violaciones procesales, la Defensoría de Derechos Universitarios y la Abogacía General de la Universidad abrieron un proceso en contra de los hermanos Luis Felipe y Alfonso Lastras Martínez, por asuntos inexistentes, sin pruebas y en agravio de quienes fundaron el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, denunció Luz María Lastras Martínez, luego de presentar un escrito al rector Alejandro Javier Zermeño Guerra.

En el escrito que se derivó de una queja de hechos presentada por la directora del IICO, los hermanos Lastras Martínez, hijos del exrector Alfonso Lastras Ramírez, exigieron que la titular de la Defensoría lleve el asunto que ellos calificaron como a todas luces ilegal, con piso parejo, puesto que hasta ahora solo se le ha dado voz a quien, explicaron, les promovió la apertura de expedientes con motivos infundados.

Lucy Lastras explicó que existe el temor de que esta condición escale a alguna situación irreversible. Explicó que ahora tienen elementos suficientes para que la resolución sea favorable a ambos investigadores, que el 15 de abril recibieron una notificación en la que existe una narrativa de supuestos hechos fechados el 20 de marzo, pero de repente en el expediente del asunto que refieren como infundado, fue agregado otro procedimiento ilegal, que se refiere a otros hechos que explicaron que son inexistentes y que se trata de un supuesto suceso del 17 de abril pasado.

Luz María Lastras precisó que el hecho de haber anexado una acta superviviente es ilegal y además, confirma la irregularidad con la que se conduce el proceso que se encuentra en seguimiento en la Abogacía General de la Universidad y la Defensoría de Derechos Universitarios.

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A ese respecto, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra refirió que se mantiene abierto a resolver el asunto conforme lo ordenan los estatutos, pero que se mantiene firme la garantía de audiencia para que ambas partes desahoguen lo que corresponda a su derecho.