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Denuncian quema ilegal de desechos

Humos y malos olores comienzan a preocupar a la gente

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian quema ilegal de desechos

Vecinos de diversas colonias de Villa de Pozos denunciaron quemas clandestinas y disposición irregular de residuos en distintos puntos cercanos a zonas habitacionales, una situación que —advirtieron— ha generado emisiones contaminantes constantes, humo tóxico y olores fétidos que ingresan a las viviendas, con posibles afectaciones a la salud de la población.

Ante esta situación, los habitantes presentaron una denuncia ambiental y petición ciudadana dirigida a autoridades de los tres niveles de gobierno. El documento fue enviado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona; a la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz; a la presidenta concejal de Villa de Pozos, Patricia Aradillas Aradillas; y al director de Ecología municipal, Alejandro Leal, además de instancias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo con los denunciantes, en varios sitios se han detectado quemas recurrentes de basura y otros desechos tanto durante el día como por la noche. Entre los materiales que presuntamente se queman o se depositan se encuentran basura doméstica, residuos orgánicos, lodos deshidratados, desechos fecales provenientes de plantas tratadoras, así como residuos electrónicos, hule y plásticos.

Los vecinos señalaron que la combustión de estos materiales libera gases y partículas contaminantes como monóxido de carbono, partículas finas, metales pesados y compuestos tóxicos derivados de plásticos y aparatos electrónicos.

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Habitantes de la zona reportaron síntomas como irritación en ojos y garganta, ardor en la nariz, tos persistente, dificultad para respirar, alergias, dolor de cabeza e incluso posibles intoxicaciones por humo.

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