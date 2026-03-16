Denuncian quema ilegal de desechos
Humos y malos olores comienzan a preocupar a la gente
Vecinos de diversas colonias de Villa de Pozos denunciaron quemas clandestinas y disposición irregular de residuos en distintos puntos cercanos a zonas habitacionales, una situación que —advirtieron— ha generado emisiones contaminantes constantes, humo tóxico y olores fétidos que ingresan a las viviendas, con posibles afectaciones a la salud de la población.
Ante esta situación, los habitantes presentaron una denuncia ambiental y petición ciudadana dirigida a autoridades de los tres niveles de gobierno. El documento fue enviado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona; a la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz; a la presidenta concejal de Villa de Pozos, Patricia Aradillas Aradillas; y al director de Ecología municipal, Alejandro Leal, además de instancias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De acuerdo con los denunciantes, en varios sitios se han detectado quemas recurrentes de basura y otros desechos tanto durante el día como por la noche. Entre los materiales que presuntamente se queman o se depositan se encuentran basura doméstica, residuos orgánicos, lodos deshidratados, desechos fecales provenientes de plantas tratadoras, así como residuos electrónicos, hule y plásticos.
Los vecinos señalaron que la combustión de estos materiales libera gases y partículas contaminantes como monóxido de carbono, partículas finas, metales pesados y compuestos tóxicos derivados de plásticos y aparatos electrónicos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Habitantes de la zona reportaron síntomas como irritación en ojos y garganta, ardor en la nariz, tos persistente, dificultad para respirar, alergias, dolor de cabeza e incluso posibles intoxicaciones por humo.
no te pierdas estas noticias
Gallardo anuncia posible llegada de inversiones italianas
Rubén Pacheco
Actualmente, más de 30 empresas italianas están instaladas en San Luis Potosí
Alta afluencia turística en parajes de SLP durante puente
Redacción
Tamúl, Xilitla y Real de Catorce destacan.