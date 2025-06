Denuncian reparto de 'acordeones' en colonia San Francisco

Circulan en redes sociales audios y capturas de pantalla que denuncian una presunta operación de coacción del voto en la colonia San Francisco, ubicada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estarían recibiendo "acordeones" con instrucciones para emitir su sufragio.

De acuerdo con los mensajes difundidos, se les pide a las personas acudir a una vivienda sobre la calle 5 de Mayo para recoger dicho material. "Si necesitan quien las pueda llevar háganlo saber por este medio o por privado", se lee en una de las conversaciones. En un audio adicional, se escucha a una persona señalar que en algunos seccionales, los presidentes de mesa directiva, han intentado impedir el ingreso de los acordeones.

"Hay que mantenernos firmes compañeros, eso no es delito. Nada más pedirle a nuestra gente que no llegue mostrando el acordeón, que lo desdoble cuando ya esté en la mampara, pero hay que estar firmes. No podemos dejar que nuestra gente se vaya sin votar y sin el acordeón", dice la voz que aparece en el audio.

En los mensajes también se solicita que las personas envíen evidencia fotográfica de quienes "vayan a votar independiente" y se menciona la presencia de camionetas que estarían trasladando a ciudadanos para emitir su voto.

Cabe recordar, que ante este tipo de señalamientos, la Fiscalía General del Estado (FGE) explico que desplegaran 516 elementos durante la jornada electoral, con el objetivo de atender cualquier incidente o conducta sospechosa que pueda poner en riesgo la legalidad del proceso.

Luis Fernando González Macías, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, informó durante el banderazo oficial desde el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) que el operativo estará conformado por ministerios públicos, elementos de la Policía de Investigación y peritos.

"Vamos a estar atentos a recibir todo lo que se pueda presentar y, en su caso, determinaremos si se trata de un delito electoral. Si no lo es, se turnará a la unidad especializada correspondiente", explicó el fiscal.